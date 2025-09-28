Wenn die Reinigung mit den Aufgaben wächst

Von der Lohnreinigung zur eigenen Reinigungsanlage – alles aus einer Hand

Wachsende Produktionsmengen und steigende Anforderungen an die Bauteilsauberkeit stellen so manche Stanzbetriebe vor neue Herausforderungen. Die Vogt Stanzteile GmbH reagiert darauf mit einem schrittweisen Ausbau ihrer Reinigungskompetenz. Nach mehreren Jahren erfolgreicher Lohnreinigung bei Vapic plant das Unternehmen nun die Investition in eine eigene lösemittelbasierte Reinigungsanlage – ebenfalls von Vapic.

Ziel ist es, auch bei hohen Stückzahlen und anspruchsvollen Aluminiumbauteilen konstant stabile Reinigungsergebnisse sicherzustellen und die Prozesssicherheit weiter zu erhöhen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.

Links:

www.vapic.de

Die Anforderungen an die Bauteilsauberkeit sind nach VDA Band 19.1. hoch. Nach der zuverlässigen Oberflächenreinigung werden die Teile mit QR-Codes versehen und verpackt. Bild: Vapic

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