maintenance München ausgebucht

Am 29. und 30. Oktober 2025 feiert die maintenance München im MOC Event Center ihre Premiere. Die Fachmesse für industrielle Instandhaltung ist mit mehr als 115 Ausstellern ausgebucht und bietet ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Die neue Fachmesse richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der industriellen Instandhaltung in Süddeutschland und Österreich. Über 115 Unternehmen präsentieren Produkte und Dienstleistungen rund um Wartung, Inspektion und Anlagenmanagement. Vertreten sind zahlreiche bekannte Namen der Branche – von Allmendinger Elektromechanik über Fluke, Schaeffler Technologies und Siemens bis Xervon und Zarges.

Parallel zur Ausstellung findet auf der Bühne ein zweitägiges Rahmenprogramm statt. Am ersten Tag erhalten Aussteller Gelegenheit, aktuelle Themen praxisnah vorzustellen. Die zweite Hälfte des Programms wird von Partnern wie der Fraunhofer Smart Maintenance Community, dem AFSMI und der mfa – Netzwerk für Instandhaltung und Facility Management gestaltet.

Das Programm gibt einen umfassenden Überblick über aktuelle Themen der Branche – von KI-gestützter Instandhaltung über Predictive Maintenance ohne Sensorik bis hin zu intelligentem Datenmanagement. Die Vorträge zeigen, wie Digitalisierung, Automatisierung und präzise Messtechnik die industrielle Instandhaltung verändern und geben Besuchern konkrete Anregungen für den eigenen Betrieb.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Premiere des maintenance Instandhaltungspreises. Sieben Organisationen der Instandhaltungsbranche haben sich erstmals zusammengeschlossen, um herausragende Projekte auszuzeichnen. Aus 52 Einreichungen wurden sieben Projekte nominiert – darunter Beiträge von Axalta, Bayer, Bilfinger, Deutz, Sparetech, Wien Energie und Wisag.

Diese werden am ersten Messetag in kurzen Pitches vorgestellt. Das Publikumsvoting läuft bis zum Abend desselben Tages, die Preisverleihung findet am zweiten Messetag um 12 Uhr auf der Vortragsbühne statt.

Viele Aussteller der Münchener Premiere haben bereits ihre Teilnahme an der maintenance Dortmund 2026 bestätigt, die am 25. und 26. Februar 2026 stattfindet. Auch dort wird es wieder Synergien mit der parallel laufenden Pumps & Valves geben. Neu hinzu kommt die Kombination mit der Logistics & Automation plus Empack Special, die zusätzliche Anknüpfungspunkte zur Instandhaltung bietet. Bild: Item

