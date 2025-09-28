Wärmebildkamera Flir iXX: Mentor-Lens-App überträgt Thermobilder direkt in die Anlagenakte

Die Mentor-Lens-App von Mentor-APM läuft direkt auf den Wärmebildkameras der Flir-iXX-Serie und überträgt Typenschilder, Zustandsbilder und Thermogramme ohne Zwischenschritte in die Anlagenakte.

Techniker erfassen Typenschild, Foto und Wärmebild in einem einzigen Arbeitsgang — thermische Rohdaten bleiben dabei vollständig erhalten. Nach der Synchronisierung analysiert die Anwendung die erfassten Daten automatisch: Typenschildinformationen werden in Anlagenattribute übernommen, Wärmebilder mit Referenzwerten verglichen und Anomalien samt empfohlener Maßnahmen dokumentiert.

Historische Vergleichsdaten fließen automatisch ein

Frühere Bewertungen derselben Anlage fließen in jede neue Analyse ein, sodass sich Zustandsveränderungen über mehrere Inspektionen hinweg nachverfolgen lassen. „Kunden brauchen keine weiteren Inspektionsdaten. Sie benötigen umsetzbare Informationen, die ihnen helfen, Ausfallzeiten zu vermeiden und bessere Wartungsentscheidungen zu treffen“, erklärt John Gould, Senior Director of Strategic Business Development bei Flir. Die Ergebnisse der Wärmebildanalyse werden so Teil eines übergreifenden Anlagenzustandsbilds und direkt an die für Wartungsplanung zuständigen Teams weitergeleitet.

Anbindung an CMMS- und EAM-Systeme

Die erfassten Zustands- und Thermografiedaten lassen sich in Mentor-Lens weiterverarbeiten und über eine API an bestehende CMMS- oder EAM-Systeme übertragen. Zusätzlich können standardisierte PDF-Berichte erzeugt und auf Basis definierter Regeln automatisch Arbeitsaufträge ausgelöst werden. „Durch die Integration unserer App in die iXX-Serie fließen bereits zum Zeitpunkt der Erfassung hochwertige thermische Daten ein — vom selben Techniker und vom selben Gerät“, so Tacoma Zach, CEO von Mentor-APM.

Links:

https://mentorapm.com/products/mentor-lens

www.teledyneflir.com

Die Lösung wurde zunächst in der Wasser- und Abwasserwirtschaft eingesetzt und soll nun auch in Fertigung, Metallindustrie sowie Öl und Gas zum Einsatz kommen. Laut Mentor-APM können Anwender mit Mentor-Lens die Datenerfassung vor Ort bis zu zehnmal beschleunigen und gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Zustandsbewertung mehr als 75 Prozent Kosten einsparen. Die App ist weltweit für Nutzer der Flir-iXX-Serie mit Mentor-APM-Abonnement verfügbar. Bild: Flir

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