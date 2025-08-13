Messepremiere: Maintenance München

Im Herbst 2025 kommt Bewegung in die Messelandschaft rund um die industrielle Instandhaltung. Mit der Maintenance München erhält der süddeutsche Raum wieder eine eigene Plattform für das Fachpublikum aus Instandhaltung, Technik und Anlagenmanagement. Termin ist der 29. bis 30. Oktober 2025 – und schon jetzt ist die Resonanz beachtlich, denn die Messe ist laut Veranstalter ausgebucht: Mehr als 110 Aussteller haben sich angemeldet und zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen im M.O.C. Event Center (Lilienthalallee 40, München). In gewohnter Manier wird die B&I diese Veranstaltung mit der ausführlichen Messezeitung redaktionell begleiten.

www.maintenance-messen.com/muenchen

Gut vorab informiert: Die Messezeitung zur Maintenance in München – hier ein Foto von der diesjährigen Veranstaltung in Dortmund – erscheint am 29. September. Bild: B&I

