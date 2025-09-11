Mewa veröffentlicht aktuellen Katalog

Seit dem 1. September ist das neue Sortiment 2025/2026 von Mewa erhältlich. Der Textildienstleister ergänzt sein Angebot um ein breites Spektrum an Arbeitsschutzartikeln – von Schuhen und Handschuhen bis zu Atem- und Kopfschutz.

Der neue Mewa-Katalog für Arbeitsschutzartikel bietet eine übersichtliche Zusammenstellung an Markenprodukten und Eigenentwicklungen. Mit dabei sind unter anderem Elten, Puma Safety, Ansell, Hakro, U-Power, Honeywell sowie die Mewa-Marke Korsar. Das Portfolio umfasst Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Bekleidung, Atem-, Augen-, Gehör- und Kopfschutz sowie Hautschutz und Hygieneartikel.

Das Kaufangebot richtet sich exklusiv an Bestandskunden und ergänzt die Kernleistungen von Mewa. Das Unternehmen ist auf die Ausstattung von Industrie und Handwerk mit Berufs- und Schutzkleidung inklusive Pflege, Kontrolle sowie Hol- und Bringservice spezialisiert. Mit dem erweiterten Sortiment können Betriebe ihre Belegschaft vollständig mit Persönlicher Schutzausrüstung ausstatten.

Im Katalog finden Kunden detaillierte Informationen zu Materialien, Funktionen und Sicherheitsklassen. Besonders bei Sicherheitsschuhen erleichtern diese Angaben die Auswahl des passenden Modells. Auch online profitieren Besteller von einfacher Produktsuche, klaren Preisangaben und umfassenden Produktbeschreibungen. Service und schnelle Lieferung runden das Angebot ab.

www.mewa.de

Der neue Mewa-Katalog 2025/2026 listet Arbeitsschutzartikel für viele Einsatzbereiche auf. Bild: Mewa

