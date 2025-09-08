Schutzkleidung im Service

Auf der A+A in Düsseldorf präsentiert Mewa im November neue Entwicklungen rund um Berufs- und Schutzkleidung. Neben erweiterten Kollektionen mit Mehrfachschutz zeigt der Textildienstleister, wie fachgerechte Pflege die Einsatzdauer verlängern kann. Im Fokus steht dabei das Rundum-Service-Modell für Arbeits- und Schutzkleidung.

Mit Dynamic Flame Reflect und Dynamic Blaze Reflect ergänzt Mewa die Kollektion Dynamic um zwei Produktlinien, die hohen Schutz und Sichtbarkeit verbinden. Flame Reflect ist auf Arbeiten in der Nähe von Wärmequellen oder beim gelegentlichen Schweißen ausgelegt. Blaze Reflect kombiniert zuverlässigen Flamm- und Hitzeschutz mit hoher Sichtbarkeit und ist für Bereiche wie Schlossereien, Logistik oder den Tankwagenverkehr konzipiert.

Die etablierte Linie Exklusive Cement wird erstmals mit fluoreszierend-gelbem Gewebe und Reflexstreifen vorgestellt. Diese Neuerung soll die Sichtbarkeit der Schutzkleidung in der Zementindustrie deutlich verbessern.

Auf der Messe gibt Mewa zudem einen Ausblick auf besonders leichte Schutzkleidung, die dennoch umfassenden Schutz bieten soll. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt: „Wie kann Schutzkleidung nachhaltiger werden?“, darüber diskutiert Dr. Diana Wolf aus dem Bereich Forschung und Entwicklung am 5. November im ETSA-Panel mit weiteren Fachleuten.

Neben Produktneuheiten stellt Mewa den Nutzen seines Rundum-Service-Modells heraus. Das Unternehmen übernimmt Waschen, Lagern, Reparieren sowie Hol- und Bringdienste. Vor der Rückgabe wird die Kleidung geprüft, beschädigte Teile werden ersetzt. Damit sinken Anschaffungskosten, und die Einsatzdauer der Schutzkleidung verlängert sich. Ergänzend können Bestandskunden im Mewa-Online­shop weitere Arbeitsschutzartikel wie Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe oder Atemschutz bestellen.

Dynamic Flame Reflect schützt bei Arbeiten in der Nähe von Wärmequellen und beim gelegentlichen Schweißen. Bild: Mewa

