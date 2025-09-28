VOC-freie Teilereinigung

Bei der industriellen Teilereinigung spielen neben Effizienz auch Arbeits- und Umweltschutz eine wichtige Rolle. Lösemittelbasierte Reiniger enthalten häufig flüchtige organische Verbindungen (VOC), die Gesundheit und Luftqualität belasten können. Ein VOC-freies Teilereinigungssystem von Mewa setzt stattdessen auf eine wässrige Lösung mit biologischem Abbau der Verschmutzungen.

„Höhere Konzentrationen von VOC reizen Augen und Schleimhäute und können Kopfschmerzen sowie Schwindel auslösen. Entsprechende Verbindungen gelten deshalb als Gefahrstoffe“, so Daniel Krause, Produktmanager bei Mewa.

Neben gesundheitlichen Risiken können VOCs bei hohen Temperaturen oder offenen Flammen auch die Brandgefahr erhöhen. Entsprechend sind Unternehmen angehalten, den Einsatz solcher Stoffe möglichst zu begrenzen.

Reinigung mit Mikroorganismen

Als Alternative bietet Mewa Pinselwaschtische und Hochdruck-Teilereiniger an, die mit einer wässrigen Reinigungslösung arbeiten. Darin bauen natürliche Mikroorganismen Fette und Öle biologisch ab. Dadurch regeneriert sich die Flüssigkeit kontinuierlich und kann deutlich länger genutzt werden als herkömmliche Lösemittel. „Das Liquid ist kein Gefahrstoff und nicht gesundheitsgefährdend. Das ist ein Plus, wenn es um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden geht“, betont Krause.

Die Reinigungslösung ist zudem nach NSF-C1-Richtlinien zertifiziert und kann daher auch in lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt werden – vorausgesetzt, sie kommt nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt. „Der Einsatz unserer Teilereiniger trägt also dazu bei, Gefährdungen am Arbeitsplatz zu reduzieren, so Daniel Krause.

Druck unterstützt Reinigungswirkung

Die Geräte sind in verschiedenen Größen als Pinselwaschtisch oder Hochdruck-Teilereiniger erhältlich. Bei den Hochdrucksystemen verstärkt ein Arbeitsdruck von bis zu 80 bar die Wirkung der Reinigungsflüssigkeit. Die Reinigung erfolgt dabei bei etwa 40 Grad Celsius. Damit lassen sich auch stark verschmutzte Bauteile mit komplexen Geometrien reinigen.

Links:

www.mewa.de

Die Geräte werden im Rahmen eines Servicekonzepts bereitgestellt. Dieses umfasst unter anderem die Inbetriebnahme vor Ort sowie regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Bild: Mewa

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