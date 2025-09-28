Mit Filtern die Kosten senken

Filter gelten in vielen Betrieben noch immer als klassisches C-Thema. Dabei zeigt sich in der Praxis, dass die Wahl des richtigen Partners spürbare Vorteile bringt – von reduzierten Lagerbeständen über geringere Betriebskosten bis hin zu mehr Planungssicherheit. Erfahrungsberichte aus der Zusammenarbeit mit Filteron verdeutlichen, wie strukturierte Prozesse und individuelle Lösungen Wartung und Instandhaltung deutlich erleichtern.

„Die positiven Rückmeldungen aus der Praxis verdeutlichen, dass es nicht allein auf die Produktqualität ankommt“, erklärt Ulrich Bräunlich von der Geschäftsfeldentwicklung der Filteron GmbH. Der Experte fährt fort: „Entscheidend ist die Verbindung aus technischer Expertise, flexiblen Lösungen und verlässlichem Service.“

„Filteron versteht die Anforderungen von Instandhaltern und bietet Unterstützung, die über das reine Filtergeschäft hinausgeht. Am Ende bedeutet das für die Betriebe geringere Betriebskosten, höhere Verfügbarkeit und mehr Planungssicherheit“, ist Ulrich Bräunlich überzeugt. Bild: Filteron

