Saubere Luft und stabile Prozesse

Warum man besser auf nur einen Anbieter für seine Filter setzt

Die Maschinenbau Leicht GmbH (MBL) entwickelt und fertigt in Hallstadt mit rund 330 Mitarbeitern anspruchsvolle Anlagen und Komponenten für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist auf mittelgroße bis große Werkstücke in Kleinserien spezialisiert. In klimatisierten Hallen werden Großteile bis zu einem Gewicht von 40 Tonnen und Dimensionen bis zu 12,5 Metern Länge bearbeitet.

In der Produktion spielen stabile Prozessbedingungen und eine hohe Anlagenverfügbarkeit eine zentrale Rolle. Durch den gezielten Einsatz moderner Filtersysteme lässt sich die Betriebssicherheit deutlich verbessern und die Lebensdauer von Maschinen und Komponenten nachhaltig erhöhen.

Warum der Maschinenbauer in diesem Zusammenhang bereits seit geraumer Zeit vor allem auf die Produkte von Filteron setzt, erklären im gemeinsamen Interview Klaus Schreiber von MBL, dort verantwortlich für die Instandhaltung der Filteranlagen, und Ulrich Bräunlich von der Geschäftsfeldentwicklung der Filteron GmbH.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.

Links:

www.filteron.de

www.mbl.eu

Bei MBL, so erklärt Klaus Schreiber, setzt man auf eine zustandsorientierte Wartung: Die Filterwechsel erfolgen nicht starr nach Intervall, sondern basierend auf Betriebsstunden, Differenzdruck und Rückmeldungen aus der Produktion. Die Wartungszyklen werden dabei flexibel an Schichtbetrieb und wechselnde Bearbeitungsprozesse angepasst. Bild: MBL

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