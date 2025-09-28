Sicher schrauben unter Spannung

Mit dem neuen VDE-Drehmoment-Schraubendreher Kraftform Safe-Torque Speed bietet Wera ein handliches Werkzeug für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 Volt. Das Modell kombiniert außerdem eine präzise Drehmomentbegrenzung mit einfacher Handhabung.

Wera hat mit dem Kraftform Safe-Torque Speed einen vollisolierten VDE-Drehmoment-Schraubendreher entwickelt, der präzises und sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ermöglicht.

Das Werkzeug erlaubt eine schnelle Einstellung des gewünschten Drehmoments und verhindert dank Überrutschtechnik, dass der eingestellte Wert überschritten wird. Ein praktischer Schiebeschalter ermöglicht die Wahl zwischen fünf voreingestellten Drehmomenten für Rechts- und Linksanzug.

Über die integrierte Torque-Lock-Funktion kann der Safe-Torque Speed auch als herkömmlicher Schraubendreher verwendet werden, etwa für hohe Anzugs- oder Lösemomente. Die Freilaufhülse unterstützt eine präzise Führung des Werkzeugs, was das Arbeiten in beengten Umgebungen zusätzlich erleichtert.

Der Schraubendreher ist in zwei Varianten mit jeweils fünf Drehmomentbereichen erhältlich: wahlweise von 0,4 bis 2,0 Nm oder von 2,4 bis 4,0 Nm. Für den professionellen Einsatz in der Elektroinstallation bietet Wera außerdem ein 23-teiliges Set mit beiden Handhaltern, einem Griff und 20 VDE-Wechselklingen in einer robusten Textilbox an – ideal für Arbeiten an Schaltschränken. Bild: Wera

