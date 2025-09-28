Neue B&I mit Messezeitung zur maintenance München

Die neue Ausgabe der B&I ist da – inklusive der Messezeitung zur maintenance München 2025.

„Die maintenance expandiert in den Süden – und bringt die Innovationskraft der industriellen Instandhaltung direkt vor die Tore der Anwender in Bayern und den angrenzenden Regionen. München ist als Industriestandort dafür prädestiniert: nah an der Praxis, stark in der Nachfrage, bestens vernetzt“, schreibt Maria Soloveva, Head of Cluster maintenance, im Vorwort zur Messezeitung, die dieser Ausgabe der B&I beiliegt.

Auf insgesamt 16 Seiten erhalten die Leserinnen und Leser darin einen kompakten, aber tiefgehenden Einblick in die spannendsten Themen der kommenden Messe. Vorgestellt werden nicht nur neue Produkte, sondern auch praxisnahe Lösungen und Impulse für die Zukunft der Instandhaltung.

Die Titelgeschichte trägt den augenzwinkernden Titel „Öl dich mal in die Cloud, Baby“ und widmet sich einem neu entwickelten Gateway Bluetooth. Mit dessen Hilfe lässt sich die Reichweitenbegrenzung klassischer Bluetooth-Verbindungen bei Schmiersystemen überwinden – ein kleiner, aber entscheidender Fortschritt, der den praktischen Einsatz erheblich erleichtert. Ebenfalls clever sind die akustischen Kameras, die auf Seite M3 präsentiert werden. Ein Fachbeitrag zeigt anschaulich, in welchen Anwendungsfeldern sie besonders effizient eingesetzt werden können und welchen konkreten Nutzen sie in der Instandhaltung stiften.

Ein weiterer Beitrag beleuchtet die Zusammenarbeit von Mensch und KI. Klar ist: Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und prädiktive Analytik verändern die industrielle Instandhaltung mit großer Geschwindigkeit. Doch eine aktuelle internationale Umfrage macht deutlich, dass sich das Potenzial dieser Technologien ohne das Erfahrungswissen von Fachkräften nicht voll entfalten kann. Die Ergebnisse und Hintergründe finden Sie auf Seite M4.

Natürlich geht es aber in der neuen Ausgabe nicht nur um die Messe. So beschreibt etwa Sumair Dutta, Vice President SLM bei PTC, die neue Rolle des Außendienstes, während Daniel Sukowski, Global Business Developer bei Paessler GmbH, erläutert, warum OT-Monitoring seiner Einschätzung nach längst nicht mehr als optional betrachtet werden darf.

Außerdem werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der neuen Produktionslinien für den 6-Zylinder bei MAN Truck & Bus SE – ein spannendes Beispiel dafür, wie eine moderne Fertigung aussehen kann.

