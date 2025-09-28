Neue Installationstester-Serie von Voltcraft

Voltcraft erschließt sich mit der erstmaligen Entwicklung von Installationstestern einen neuen Kompetenzbereich: Die Modelle IST-1000, IST-3000 und IST-3000E bieten zahlreiche Messfunktionen sowie komfortable Anwendung und Auswertung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Höchste Sicherheit für die Anlage bei optimalem Invest in den Prozess, wie Harald Lehner, Categorymanager Voltcraft Messtechnik bei Conrad Electronic, betont: „Ein professioneller Installationstester ist kein reiner Kostenfaktor, sondern ein Effizienz-Werkzeug, das durch Rechtssicherheit und Zeitgewinn die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrobetrieben und Industrieunternehmen nachhaltig sichert.“

Alle essenziellen Messfunktionen für die grundlegende, umfassende Prüfung elektrischer Installationen nach VDE 0100 finden sich in allen drei IST-Modellen: Die Prüfung von Schleifen- und Niedrigohmwiderstand, die Berechnung des voraussichtlichen Kurzschlussstroms durch Messung der Leitungsimpedanz sowie Durchgangtests gehören ebenso zu den Kapazitäten wie die RCD-Prüfung. Darüber hinaus lassen sich TRMS-Spannung, Drehfeld und Frequenz erfassen.

Besonders entscheidend für den zuverlässigen Betrieb elektrischer Anlagen ist die Messung des Isolationswiderstands, wodurch schleichende Prozesse, die im Extremfall zu Kurzschlüssen führen können, bereits im Vorfeld erkannt werden können.

Auf dem 480 x 320 TFT LC-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich und gut ablesbar dargestellt. Darüber hinaus denken die Voltcraft IST-Modelle mit: Für alle Messfunktionen sind Hilfefenster mit Farbdiagrammen integriert, die die korrekte Bedienung des Geräts demonstrieren und dadurch Fehlbedienungen verhindern.

Eine korrekte Erdung ist die Basis für Schutzeinrichtungen gegen gefährliche Spannungen: Der IST-3000 punktet mit erweiterter Funktionalität und ermöglicht sowohl die 3- als auch 4-Draht-Messung des Erdwiderstands.

Für die Dokumentation aller Messungen und Teilergebnisse steht ein interner Speicher zur Verfügung, in dem bis zu 1.000 Messungen gespeichert werden können.

Noch komfortabler ist die Auswertung an Rechner oder Tablet: Der Excel-Export verhindert manuelle Übertragungsfehler, spart Zeit und erleichtert die Berichterstellung und -auswertung. Bei gleicher Ausstattung ist dem Modell IST-3000E zusätzlich ein aktiver Prüfadapter für EVSE (Ladesäulen) beigelegt.

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Nähere Infos zur neuen Installationstester-Serie von Voltcraft gibt es hier.

Die neuen IST-Installationstester von Voltcraft erlauben zuverlässige Prüfungen und effizientes Arbeiten. Bild: Conrad

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