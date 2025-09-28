Neue Instandhaltungsplattform: maintenance München

Am 29. und 30. Oktober 2025 öffnet erstmals die maintenance München ihre Tore – ein neues Messeformat für die industrielle Instandhaltung im Süden Deutschlands. Im MOC München treffen sich dann Entscheider und Anwender und informieren sich über die neuesten Technologien, praxisnahe Lösungen und zum fachlichen Austausch – von Ersatzteilen über Software bis zu Smart Maintenance. Leser von B&I profitieren vom kostenfreien Eintritt.

Die maintenance expandiert erstmals in den Süden und richtet sich damit gezielt an Fachleute aus Bayern und angrenzenden Regionen. Die neue Messe ergänzt damit das etablierte Format in Dortmund und schafft für die Branche im Süden eine zusätzliche Plattform.

„München ist als Industriestandort dafür prädestiniert: nah an der Praxis, stark in der Nachfrage, bestens vernetzt“, betont Maria Soloveva, Head of Cluster maintenance beim Messeveranstalter easfairs. Die Entscheidung für den Standort ist also durchaus nachvollziehbar angesichts der industriellen Stärke Münchens und des technischen Umfelds.

Die Veranstaltung, zu der über 115 Aussteller gemeldet sind, findet im MOC München statt (Lilienthalallee 40, 80939 München). Das Messegelände umfasst vier barrierefreie Hallen auf insgesamt 30.000 Quadratmetern und bietet eine moderne Infrastruktur. Besucher erreichen die Messe bequem über die U6 ab Marienplatz, zudem liegt das Gelände in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 9. Für Autofahrer stehen circa 1.500 Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung.

Programm und Highlights

Im Fokus der Messe stehen Technologien, Produkte und Services entlang der gesamten Instandhaltungs-Wertschöpfungskette: von Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen über Instandhaltungsmanagement und Inspektion bis hin zu Smart Maintenance, Dienstleistungen und Softwarelösungen.

Als Verstärker fungieren etablierte Partner wie die Fraunhofer Smart Maintenance Community, AFSMI und mfa, die das Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Diskussionsformaten und Ausstellerpräsentationen begleiten.

Ein besonderes Highlight ist der neue maintenance Instandhaltungspreis. Ausgezeichnet werden Projekte, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftsdenken vereinen. Die Pitch-Präsentationen, das Publikumsvoting und die Preisverleihung finden im Rahmen der Messe statt.

Kostenfreier Eintritt mit B&I

Der reguläre Eintrittspreis vor Ort beträgt 30 Euro. Dank der Medienkooperation mit dem Veranstalter erhalten Leser von B&I jedoch kostenfreien Eintritt.

Tipp: Wer sich schon vorab über die spannendsten Neuigkeiten und Innovationen informieren möchte, kann dies mit der B&I Messezeitung zur maintenance München tun. Diese steht bereits online zur Verfügung und liegt natürlich auch in ausreichender Menge auf der Messe in München aus.

Links:

www.maintenance-messen.com/de/messe/

Die Messe öffnet am Mittwoch, 29. Oktober 2025, von 9.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag, 30. Oktober, von 9.00 bis 16.00 Uhr. Bild: Bbb auf wikivoyage shared, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22660067

