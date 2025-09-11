Neue Multimeter-Serie VC-900

Voltcraft bringt mit der VC-900-Reihe robuste Multimeter auf den Markt, die sich besonders für Wartung und Instandhaltung eignen. Die Modelle VC-905 und VC-915 kombinieren hohe Sicherheitsstandards mit praktischen Funktionen für den Einsatz in Fertigung, Energieversorgung und Service.

Die Multimeter VC-905 und VC-915 sind nach CAT IV 1000 V / CAT III 1000 V zertifiziert. Beide Geräte sind außerdem wasser- und staubdicht nach IP65 und für den Einsatz in Produktionsumgebungen sowie bei Energieversorgern ausgelegt. „Was die Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft, sind wir keine Kompromisse eingegangen“, betont Harald Lehner, Head of Private Label Sales bei Conrad Electronic.

Ein zentrales Merkmal der Geräte ist das transflektive Display, das sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine klare Darstellung ermöglicht. Messergebnisse werden durch große Ziffern und individuell konfigurierbare Anzeigen unterstützt. Mit einer Grundgenauigkeit von 0,6 Prozent (VC-905) beziehungsweise 0,5 Prozent (VC-915) sowie bis zu 20.000 Counts erfüllt die Serie professionelle Ansprüche.

Für den mobilen Einsatz verfügen die Geräte über gummierte Auflageflächen, ausklappbare Stützen und integrierte Neodym-Magnete, mit denen sie an Metallflächen fixiert werden können. Eine zuschaltbare Taschenlampe und große Tasten erleichtern die Bedienung auch mit Handschuhen.

Das Spitzenmodell VC-915 bietet zusätzliche Features wie Drehfeldprüfung, Mischspannungsmessung, Datenlogger und Bluetooth-Schnittstelle zur kabellosen Übertragung und Analyse per App.

Einen ausführlichen Vergleich der beiden Modelle gibt es hier.

Beide Multimeter sind über die Conrad Sourcing Platform erhältlich. Bild: Conrad Electronic

