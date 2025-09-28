Neue, stationäre Hochdruckreiniger

Mit der neuen Classic-Reihe bringt Kärcher robuste und wartungsfreundliche stationäre Hochdruckreiniger auf den Markt. Die Modelle HD 6/15-4 M Classic, HD 9/18-4 M Classic und HD 10/21-4 M Classic bieten hohe Reinigungsleistung, einfache Montage und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – ideal für Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft.

Überall dort, wo regelmäßig starke Verschmutzungen auftreten, spielen stationäre Hochdruckreiniger ihre Vorteile aus. Die neuen Classic-Modelle von Kärcher lassen sich mit zwei Schrauben an der Wand montieren und anschließen. Dank des mitgelieferten Zubehörs – Pistole, Lanze, 10-Meter-Schlauch und Flachstrahldüse – können Anwender direkt mit der Arbeit beginnen.

Wasserzulauf und Stromkabel sind sauber geführt, wodurch Stolperfallen entfallen und die Geräte besser vor Schmutz geschützt sind. Zubehör findet in einem separaten Fach Platz, sodass der Arbeitsbereich stets aufgeräumt bleibt.

Mit bis zu 210 bar Arbeitsdruck und 1.000 Litern Wasserleistung pro Stunde entfernen die Hochdruckreiniger auch hartnäckige Rückstände zuverlässig. Die Reinigungswirkung lässt sich zusätzlich steigern, wenn warmes Wasser bis 60 Grad Celsius am Zulauf zur Verfügung steht. Druck und Schwemmleistung können direkt an der Pumpe eingestellt werden.

Die Modelle verfügen über einen großen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe, einen langsam laufenden 4-poligen Elektromotor und eine Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben – Merkmale, die Vibrationen reduzieren und für ruhigen Lauf sowie lange Lebensdauer sorgen.

Das Easy!Lock-System ermöglicht den schnellen Wechsel des Zubehörs oder die Erweiterung etwa mit einer automatischen Schlauchtrommel oder Schaumlanze. Alternativ zur Wandmontage ist auch eine Bodenaufstellung ohne Montage möglich.

www.kaercher.com

Service- und Wartungsarbeiten lassen sich schnell erledigen, da alle Komponenten gut zugänglich sind. Bild: Kärcher

