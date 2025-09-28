Neue Waagen bei Conrad

Der Waagenhersteller Ohaus baut seine Präsenz im Handel aus: Über die Conrad Sourcing Platform sind ab sofort 480 Produkte des Unternehmens verfügbar. Mit dabei sind die Präzisionswaage Pioneer Precision, die Tischwaage Ranger 3000 sowie die Kompaktwaage Defender 3000, die speziell auf industrielle Anwendungen zugeschnitten sind.

Von einem kleinen Reparaturbetrieb für Waagen hat sich Ohaus zu einem weltweit führenden Hersteller entwickelt. Auf sechs Kontinenten sind die Produkte im Einsatz. Nun sind 480 Hauptprodukte über die Conrad Sourcing Platform erhältlich, unter anderem auch die Präzisionswaage Pioneer Precision.

Sie kombiniert Basis-Wägefunktionen mit hoher Genauigkeit für Labor, Industrie und Ausbildung. Das Modell bietet ein beleuchtetes Display mit zusätzlicher Informationszeile, USB- und RS232-Anschlüsse sowie ein kostenloses Datenerfassungs-Tool zur direkten Integration in Formate wie Excel oder Access.

„Mit ihrem Untergehäuse aus Metallguss und der Waagschale aus Edelstahl ist diese Präzisionswaage für einen langfristigen Einsatz zu einem erschwinglichen Preis konzipiert“, erläutert Christian D’Onofrio, Regional Sales Manager bei der Ohaus Europe GmbH. Ein antistatischer Stab sorgt für stabile und präzise Messergebnisse.

Die Mehrzweckwaage Ranger 3000 wiederum ist auf industrielle Anwendungen bis 30 Kilogramm ausgelegt. Sie arbeitet mit sieben Anwendungsmodi und Funktionen für schnelles Zählen, Kontrollwägungen oder Summierungen. „Ihre sieben Anwendungsmodi und einzigartige Funktionen machen sie ideal für industrielle Wägeanwendungen bis 30 Kilogramm“, so Daniel Jüngling, Geschäftsführer von W+K Leintal GmbH, Waagenfachunternehmen und Premium Partner von Ohaus. Das Modell verfügt über drei beleuchtete LC-Displays, einen Speicher für bis zu 30 Elemente und einen Akku mit bis zu 210 Stunden Laufzeit.

Die Defender 3000 ist eine tragbare Industriewaage mit Wägebereichen zwischen 15 und 600 Kilogramm. Sie eignet sich für Wareneingang, Verpackung, Lager oder Versand. Ihr Rohrrahmen-Design, eine Edelstahlplattform und eine robuste Anzeige mit Farbwechsel machen sie vielseitig einsetzbar. Neben Netz- und Akkubetrieb unterstützt sie RS232, USB oder Ethernet. Für Kontrollwägungen zeigt das Display bei Erreichen des Zielbereichs farbige Warnsignale an.

Insgesamt 480 Hauptprodukte des zertifizierten Herstellers sind über die Conrad Sourcing Platform erhältlich. Bild: Ohaus

