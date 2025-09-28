Neue Wege bei der digitalen Antriebssteuerung

SEW-Eurodrive wird Teil der Partnerwelt ctrlX World von Bosch Rexroth

Der Bruchsaler Antriebs- und Automatisierungsspezialist wird Teil des Partnernetzwerkes ctrlX World und ergänzt das bestehende Angebot an Hardware, Software und Apps für komplette Automatisierungslösungen um Frequenzumrichter und Getriebemotoren.

Zusätzlich werden weitere Antriebe von SEW-Eurodrive sowie eine App für den ctrlX OS Store folgen, mit der sich Antriebe künftig gemäß CiA-Standard (CAN in Automation), konkret dem Profil CiA 402, komfortabel über ein modernes Frontend ansteuern lassen. Anwender erhalten damit erweiterte Möglichkeiten bei der Steuerung und Diagnose von Antrieben.

Über Hardware, auf der das Linux-Betriebssystem ctrlX OS von Bosch Rexroth läuft, können mehrere Antriebe von SEW-Eurodrive zentral adressiert werden – die Handhabung wird einfacher, die Effizienz steigt.

Links:

www.sew-eurodrive.de

Anwender des Automatisierungsbaukastens ctrlX Automation von Bosch Rexroth profitieren künftig von erweiterten Möglichkeiten bei der Steuerung und Diagnose von Antrieben. Bild: Bosch Rexroth

