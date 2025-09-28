Neuer Drive für den Drehrohrofen

Retrofit im Zementwerk mit einem Werkstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften

Drehrohröfen sind essenziell für die Zementherstellung – so auch im Werk von Duna-Dráva Cement im nordungarischen Vác, das zur Heidelberg Materials Group gehört. Nach einem Wälzlagerschaden am Ofen war der vorhandene Zahnkranz stark beschädigt und musste ersetzt werden.

SEW-Eurodrive lieferte in enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber einen neuen Zahnkranz aus hochfestem ADI-Guss und begleitete die erfolgreiche Inbetriebnahme.

Links:

www.sew-eurodrive.de/segmentierter_zahnkranz

Die verringerte Kontaktfläche zwischen Zahnkranz und Ritzel führte zu einem erhöhten Verschleiß an beiden Komponenten. Bild: SEW

