Neuigkeiten von Wago zur SPS

Wago feiert auf der SPS 2025 in Nürnberg „30 Jahre Automation“ und präsentiert unter dem Motto „OPEN. For Smart Industry Solutions“ neue Entwicklungen in den Bereichen Cybersecurity, Engineering und Hardware. Im Mittelpunkt stehen zertifizierte Sicherheitslösungen, intelligente Assistenzsysteme und Automatisierungstechnologien.

Angesichts steigender Cyberangriffe und neuer EU-Vorgaben wie dem „Cyber Resilience Act“ rückt das Thema Cybersecurity weiter in den Mittelpunkt. Wago verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, Software und Hardware zu integrierten Sicherheitslösungen verbindet. Ein Highlight auf der Messe ist die Zertifizierung des Wago Compact Controllers 100 nach IEC 62443-4-1/-2. Damit erfüllt das Unternehmen die Anforderungen an sichere Produktentwicklung und bietet seinen Kunden verbesserte Schutzmechanismen für OT-Netzwerke.

Auch in der Engineeringphase unterstützt das Unternehmen künftig seine Anwender digital. Der PLC Agent, ein interaktiver Chatbot, hilft SPS-Programmierern und Systemintegratoren beim Erstellen von Anwendungen für das Wago I/O System in Codesys. „Der PLC Agent ist wie ein zusätzlicher Kollege im Team: immer verfügbar, fachkundig und mit direktem Zugriff auf unser Wago Know-how“, erklärt Kevin Kling aus dem Product Technology Management. Das Tool liefert Code-Vorschläge, verweist auf relevante Dokumentationen und beschleunigt den Entwicklungsprozess.

Mit dem WAGO Visualization And Control Hub stellt das Unternehmen zudem eine zentrale Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung und Systemintegration vor. Die Lösung fungiert als Schaltstelle innerhalb einer Scada-Systemarchitektur und bietet interaktive Dashboards zur Analyse von Produktionsdaten, Energieflüssen und Systemzuständen.

Auch bei der Hardware zeigt Wago neue Ansätze. Der Wiring Bot automatisiert die Verdrahtung von Schaltschränken und reduziert den manuellen Aufwand um bis zu 60 Prozent. Zusammen mit der digitalen Schaltschrankmappe – einer cloudbasierten Lösung zur Dokumentation und Änderungsverfolgung – entsteht ein durchgängig digitalisierter Fertigungsprozess.

Zudem präsentiert Wago mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) auf Basis von LiFePO4-Speichertechnologie eine leistungsstarke und langlebige Energieversorgungslösung. Sie sorgt dafür, dass kritische Prozesse auch bei Spannungsausfall kontrolliert heruntergefahren oder Daten gesichert werden können.

Mit der Einführung des ersten modularen, feldbusunabhängigen Wago I/O Systems im Jahr 1995 setzte Wago einen Meilenstein in der Automatisierungstechnik. Drei Jahrzehnte später blickt das Mindener Unternehmen auf eine Erfolgsgeschichte technischer Innovationen zurück – und richtet zugleich den Blick nach vorn. „Wenn wir unsere Werte und Innovationskraft beibehalten, werden die nächsten 30 Jahre die besten in der Geschichte von Wago sein“, sagt Tom Roca Tom Roca, Vice President Division Automation Technology. Bild: Wago

