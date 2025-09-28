Wago kauft Zaphire-BMS

Die Wago-Gruppe erweitert ihr Portfolio in der Gebäudeautomatisierung und übernimmt das Building-Management-System Zaphire vom skandinavischen Konzern Granitor. Mit der Integration der Plattform will Wago den Engineering-Aufwand reduzieren und die direkte Einbindung eigener Automatisierungskomponenten ermöglichen.

Ein Building-Management-System (BMS) steuert Funktionen wie Heizung, Klima, Lüftung, Beleuchtung und Raumautomation in Gebäuden. Durch die Übernahme von Zaphire sollen WAGO-Controller, Sensoren und Aktoren künftig ohne zusätzliche Drittanbieter-Schnittstellen in das eigene Building Ecosystem integriert werden können.

Nach Unternehmensangaben setzt die Plattform auf offene Standards und soll den Engineering-Aufwand spürbar reduzieren. Dadurch eigne sich das System insbesondere für kleine und mittelgroße Gebäude sowie für Retrofit-Projekte.

Das Zaphire-BMS wird bereits in verschiedenen Gebäuden eingesetzt, darunter Krankenhäuser und kommunale Liegenschaften in Norwegen. Entwickelt wurde die Software von einem Team im norwegischen Drammen.

Zum 30. April 2026 gründete Wago die neue Tochtergesellschaft Wago Building Technologies und übernahm das gesamte Entwicklungsteam von Zaphire. CEO der Gesellschaft ist Morten Aasen, CTO Christian Lundheim. Die Entwickler in Norwegen arbeiten künftig eng mit den Teams am Wago-Standort in Minden zusammen.

Links:

https://www.wago.com/de/

Der bisherige Eigentümer Granitor will Zaphire weiterhin in Schweden und Norwegen einsetzen und künftig als Installationspartner von Wago auftreten. Bild: Wago

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