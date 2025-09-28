Mit neuen Federscharnieren aus Edelstahl erweitert Norelem sein Programm an Normteilen für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Scharniere bewegen Klappen, Türen oder Abdeckungen selbstständig in eine definierte Position und stellen sie wieder zurück. Möglich macht dies eine integrierte Torsionsfeder.

Norelem erweitert sein Sortiment um neue Federscharniere aus Edelstahl. Sie sind dafür ausgelegt, Klappen, Türen oder Schutzabdeckungen automatisch in eine vorgegebene Position zu bewegen oder wieder in ihre Ausgangslage zurückzuführen.

Die Federmechanik sitzt im Inneren des Scharnierzylinders. Eine hochbelastbare Torsionsfeder wird bei der Montage vorgespannt und überträgt ihre Kraft direkt auf die Scharnierachse. Im Gegensatz zu Lösungen mit außenliegenden Federn bleibt die Mechanik geschützt im Gehäuse untergebracht.

Je nach Ausführung arbeiten die Scharniere federöffnend oder selbstschließend. Federöffnende Varianten unterstützen das Anheben schwerer Klappen, während selbstschließende Versionen Türen oder Schutzhauben automatisch zurück in eine sichere Position ziehen.

Die neuen Federscharniere ergänzen das bestehende Programm um drei weitere Baureihen mit Öffnungswinkeln von bis zu 270 Grad. Zur Auswahl stehen Varianten mit Drehmomenten von 0,35 Nm, 0,7 Nm und 1,3 Nm. Alle Modelle sind sowohl als federöffnende als auch als federschließende Version verfügbar. Montiert werden die Scharniere über Befestigungsbohrungen direkt an Gehäuse und Tür. Je nach Ausführung sind Belastungswerte von bis zu 14.669 N möglich.

Die Scharniere bestehen aus Edelstahl A2, während die Feder aus korrosionsbeständigem Bezinal-Stahl gefertigt ist. Eine Unterlegscheibe aus Thermoplast (POM) reduziert die Reibung und unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb.

Typische Einsatzfelder sind Schutzhauben, Wartungs- und Serviceklappen, Türen sowie Gehäuse im Maschinen- und Anlagenbau. Weitere Anwendungen finden sich in der Automation, im Gehäuse- und Schaltschrankbau sowie in der Medizin- und Labortechnik.

Durch die kompakte Bauform mit integrierter Feder lassen sich die Scharniere auch in engen Bauräumen einsetzen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Konstruktion die Mechanik vor Verschmutzung und Verschleiß. Das kann insbesondere in Abfüllanlagen, Laborgeräten oder anderen hygienisch sensiblen Anwendungen von Vorteil sein. Bild: Norelem

