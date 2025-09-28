Spie Germany Switzerland Austria hat auf dem EUREF-Campus Düsseldorf den One Spie Campus eröffnet. Der Standort bietet mehr als 500 Arbeitsplätze und soll die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens sowie mit Partnern fördern. Insgesamt beschäftigt Spie rund 2.500 Mitarbeitende in Nordrhein-Westfalen.

Mit dem Umzug auf den EUREF-Campus will Spie seine Aktivitäten rund um Energie- und Infrastrukturprojekte weiter ausbauen. Der Standort gilt als Netzwerk verschiedener Unternehmen und Institutionen, die an Lösungen für Energie- und Mobilitätswende arbeiten. Spie versteht den neuen Campus als Ort für Austausch und Kooperation – sowohl innerhalb der Organisation als auch mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung.

„Als wachsendes Unternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, Arbeitsorte zu schaffen, die Zusammenarbeit fördern, Vernetzung ermöglichen und Raum für Innovation bieten“, sagt Markus Holzke, CEO von SPIE Germany Switzerland Austria und Mitglied des Executive Committee der Spie Gruppe.

„Der Umzug auf den EUREF-Campus unterstreicht wie kaum ein anderer Ort die Ausrichtung von Spie: Wir verstehen uns als Teil der Lösung für eine nachhaltige und digitale Zukunft“, erklärt Holzke. „Die EUREF-Community ist ein Netzwerk aus Gleichgesinnten. Hier erwarten wir viele Möglichkeiten für den Austausch und die Zusammenarbeit mit starken Partnern, die sich wie wir für die Energie- und Mobilitätswende einsetzen.“

Links:

https://spie.de/

Die Eröffnung des Campus erfolgte im Rahmen der One Spie Messe 2026 mit mehr als 1.200 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Auf der Veranstaltung präsentierten mehr als 100 Sprecher technische Lösungen in verschiedenen Themenräumen und Diskussionsrunden. Bild: Spie

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