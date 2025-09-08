Hautschutz ist eines der zentralen Themen im Arbeitsschutz. Auf der A+A in Düsseldorf zeigt Peter Greven Physioderm (PGP) ein breites Spektrum an Produkten, Spendersystemen und Services. Am Stand in Halle 14 präsentieren die Euskirchener neben bewährten Lösungen auch Neuheiten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Hygiene.

Spender sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Hautschutzkonzepts. PGP stellt in Düsseldorf seine Variomat-Pro-Spender vor. Neu ist, dass der berührungslose Variomat Pro Touchless nun als spritzwassergeschützt zertifiziert ist und damit auch im Außenbereich sowie in Duschen genutzt werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem UV-Schutz für Outdoor-Beschäftigte. PGP bietet hier nach eigenen Angaben das breiteste Programm der Branche, darunter das wasserfeste, parfümfreie Physio UV 50 Spray. Mit einer UV-Kamera können Besucher am Stand überprüfen, wie vollständig sie sich eingecremt haben.

Ergänzend schützt das Insektenspray Myxal Insect Protect vor Mücken und Zecken. „Mit unseren Produkten bieten wir also einen Rundum-Schutz für Outdoor-Worker“, sagt Marketingleiter Todtenhöfer.

Seit August 2025 gehört der niederländische Hautreinigungs- und Desinfektionsspezialist Dreumex zu PGP. Auf der A+A stellt das Unternehmen erstmals die „Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes“ vor, die gegen zahlreiche Bakterien und Viren wirken.

PGP erweitert außerdem den Anteil recyclingfähiger Materialien in seinen Verpackungen. „Bei unseren Verpackungen erhöhen wir ständig den Anteil an recyceltem oder recyclingfähigem Material. Bis Ende 2026 stellen wir zudem einen wichtigen Teil der Flaschen auf Rezyklat um und treiben so die Kreislaufwirtschaft konsequent voran“, erklärt Geschäftsführer Frank Severiens. Die 2-Liter-Varioflasche erreichte bei einer Prüfung 19 von 20 möglichen Punkten und darf das Label „Made for Recycling“ tragen.

Parallel zur persönlichen Beratung setzt PGP auf digitale Lösungen. Der Hautschutzplan-Konfigurator wird überarbeitet, optisch neu gestaltet und um zusätzliche Funktionen ergänzt. Ziel ist es, die Erstellung individueller Hautschutzpläne noch einfacher und barrierefrei zu machen.

Mit einer UV-Kamera können Besucher am Messestand überprüfen, wie vollständig sie geschützt sind. Bild: PGP

