Sicherheit im Fokus

Auf der A+A 2025 in Düsseldorf präsentiert Asecos zwei Highlights: die neueste Generation seiner ION-Line Sicherheitsschränke für Lithium-Akkus sowie das neue „Forum by asecos academy“. Dort teilen Fachleute praxisnahes Wissen zu Gefahrstofflagerung, Arbeitssicherheit und Brandschutz.

Vom 4. bis 7. November 2025 ist Asecos auf der internationalen Leitmesse für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mit zwei Ständen in Halle 4 vertreten. Neben Produktneuheiten bietet das Unternehmen mit dem „Forum by asecos academy“ erstmals ein eigenes Vortragsformat an. Mehr als 20 Fachvorträge vermitteln dort aktuelles Wissen zu Gefahrstoffen, rechtlichen Rahmenbedingungen und sicheren Arbeitsprozessen.

Die Beiträge reichen von Grundlagenwissen und Gefährdungsbeurteilung bis zu nachhaltigem Arbeiten am Gefahrstoffarbeitsplatz. Auch die Themen Leckage-Prävention und aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung werden praxisnah behandelt.

Lithium-Ionen-Akkus als Schwerpunktthema

Ein zentrales Thema des Forums ist der sichere Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus. Experten erläutern, wie Risiken wie Thermal Runaway erkannt, bewertet und minimiert werden können. Zudem werden gesetzliche Anforderungen und Brandschutzmaßnahmen vorgestellt, die für Betriebe im Umgang mit Akkus zunehmend relevant sind.

Am Messestand zeigt Asecos die aktuelle Generation der ION-Line Sicherheitsschränke, die speziell für das sichere Lagern und Laden von Lithium-Akkus entwickelt wurden. Die Modelle Pro und Ultra sind VDMA-zertifiziert und bieten umfassenden Schutz vor Brand- und Explosionsrisiken.

Neben der Produktpräsentation stehen individuelle Beratungsgespräche im Mittelpunkt. Bild: Asecos

