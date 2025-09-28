Hymer zeigt neue Sicherheitslösungen auf der A+A

Auf der A+A 2025 präsentiert Hymer-Steigtechnik praxisgerechte Systeme für sicheres Arbeiten in der Höhe. Neben bewährten Produkten stellt das Unternehmen die neue Generation fahrbarer Podesttreppen sowie das modulare Hyghts-Geländersystem zur kollektiven Absturzsicherung vor – beide ab Dezember verfügbar.

Mit dem neuen Produktbereich Hyghts erweitert Hymer-Steigtechnik sein Sortiment über den sicheren Zugang hinaus um den Schutz auf dem Dach. Das Geländersystem dient der kollektiven Absturzsicherung, bei der der gesamte Arbeitsbereich geschützt wird.

Es wird einmalig auf dem Flachdach installiert und bietet anschließend dauerhaften Schutz bei voller Bewegungsfreiheit. Anders als persönliche Schutzausrüstung (PSAgA), die regelmäßig geprüft werden muss und nur Einzelpersonen schützt, ermöglicht das System einen gleichzeitigen Schutz mehrerer Personen – komfortabel und langfristig wirtschaftlich.

Die Systeme sind modular aufgebaut und lassen sich an verschiedene Dachformen anpassen. Je nach Bedarf kommen kurze oder lange Ausleger mit passender Ballastierung zum Einsatz. Die Ballaste bestehen aus recyceltem Kunststoff, wiegen 12,5 Kilogramm und sind dadurch einfach zu handhaben. Künftig soll das System auch in den 3D-Online-Konfigurator von Hymer integriert werden. Damit können Anwender Geländersysteme digital planen, Varianten vergleichen und passende Komponenten auswählen.

Neue Podesttreppen

Ebenfalls neu ist die überarbeitete Generation fahrbarer Podesttreppen. Die vormontierten Baugruppen lassen sich in wenigen Schritten einsatzbereit machen.

Breite Aluminiumstufen mit 200 mm Tiefe, ein 600 × 800 mm großes Podest und wahlweise Stufen der Rutschhemmungsklassen R11 oder R13 sorgen für einen sicheren Aufstieg. Schwenkbare Federrollen mit justierbarer Federkraft gewährleisten stabilen Stand auch bei Gewichtsabweichungen.

Neben den Neuheiten zeigt Hymer-Steigtechnik auf der Messe auch etablierte Produkte wie Steigleitern, elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen und Serienleitern für den industriellen Einsatz.

Die neue Podesttreppen-Generation überzeugt durch vormontierte Baugruppen und rutschsichere Stufen. Bild: Hymer

