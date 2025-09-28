Zeckenschutz für Outdoor-Worker

Besonders Beschäftigte im Freien sollten sich vor Zecken schützen, denn laut Statistischem Bundesamt nehmen schwere Krankheitsverläufe nach Stichen der Blutsauger zu. Peter Greven Physioderm bietet mit Myxal Insect Protect ein entsprechendes Insekten- und Zeckenschutzmittel auf Basis von Icaridin an.

Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat die Zahl der Todesfälle infolge von Zeckenstichen in Deutschland zuletzt zugenommen. Im Jahr 2024 starben demnach 24 Menschen an den Folgen von Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), im Vorjahr waren es 19. Auch die Zahl stationärer Behandlungen wegen FSME lag deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. 2024 mussten knapp 850 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Zusätzlich wurden mehr als 4.800 Krankenhausbehandlungen infolge von Borreliose registriert.

Besonders gefährdet sind Beschäftigte, die überwiegend im Freien arbeiten. Dazu zählen unter anderem Mitarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, auf Bauhöfen sowie Beschäftigte im Bauhandwerk oder in der Außengastronomie. „Beschäftigte, die vorwiegend im Freien arbeiten, sollten sich unbedingt vor Zeckenstichen schützen“, sagt Anja Dick, Apothekerin und Leiterin Entwicklung & Regulatory Affairs bei Peter Greven Physioderm (PGP).

Peter Greven Physioderm bietet mit Myxal Insect Protect ein Zecken- und Insektenschutzmittel auf Basis von Icaridin an. Der Wirkstoff gilt als haut- und materialverträglicher als der häufig eingesetzte Wirkstoff DEET. Nach Herstellerangaben schützt das Mittel bis zu acht Stunden vor Mücken, bis zu fünf Stunden vor Stechfliegen und bis zu vier Stunden vor Zecken.

Bei gleichzeitiger Nutzung von Sonnen- und Insektenschutz empfiehlt PGP, zunächst das Sonnenschutzmittel aufzutragen und anschließend einen zeitlichen Abstand einzuhalten. „Kombiprodukte aus Insekten- und UV-Schutz sind nicht empfehlenswert“, ordnet Expertin Anja Dick ein, „weil man in der Regel zu viele Kompromisse eingehen muss und so keinen optimalen Schutz vor Insekten beziehungsweise der UV-Strahlung hat.“

Links:

www.myxal.de

Outdoor-Worker sollten sich in der warmen Jahreszeit konsequent vor Zeckenstichen und Insekten schützen. Bild: PGP

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