Piepenbrock: 50.000 Euro für Nothilfe Ukraine

Mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro unterstützt Piepenbrock die Arbeit der „Aktion Deutschland Hilft“ in der Ukraine. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen erhält die Versorgung der Zivil-Bevölkerung mit dem Nötigsten aufrecht.

„Wir sind tief erschüttert und wollen als Unternehmen einen Beitrag leisten, um die Not der Menschen im Land zu lindern“, sagt Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Unternehmensgruppe. „Es ist wichtig, in diesen Zeiten Verantwortung zu übernehmen“, ergänzt sein Bruder Arnulf Piepenbrock, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. „Indem wir spenden, möchten wir auch unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung ausdrücken.“

Die Betroffenheit innerhalb der Unternehmensgruppe ist groß: „Unsere Tochterunternehmen in der Industrie unterhalten Geschäftsbeziehungen in die Ukraine. Unser besonderes Mitgefühl gilt zudem den Piepenbrockern mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, die sich um Angehörige und Freunde in ihrem Heimatland sorgen“, so Olaf Piepenbrock. „Zusammen mit unseren Mitarbeitern, Partnern und den Menschen im Krisengebiet hoffen wir auf ein baldiges Ende des Konflikts.“

Das Bündnis Aktion Deutschland Hilft ist in der Ukraine und angrenzenden Staaten aktiv. Die 21 verschiedenen Hilfsorganisationen verteilen unter anderem medizinisches Material sowie Lebensmittel und Kleidung oder sorgen für Trinkwasser. Bild: Piepenbrock

