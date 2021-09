Predictive Analytics & Maintenance in Echtzeit

Die Experten von Botcraft, Secunet und Intersystems zeigen auf der In.Stand (26. und 27. Oktober 2021) in Stuttgart ihren gemeinsamen Ansatz für eine flexible und sichere Datenkonnektivität in der Produktion. Die einheitliche Komplettlösung, die den Namen Bredge trägt, ermöglicht die Anbindung von Brownfield-Komponenten und kombiniert im IIoT-Kontext die Automatisierung und die Datenverarbeitung mit der notwendigen Sicherheit.

Die Lösung gewährleistet die notwendige Konnektivität, Sicherheit und das vielseitige Datenmanagement, damit Anwender dank einer umfassenden Datenbasis in Echtzeit Erkenntnisse gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen können. In einer Infrastruktur, die Operational Technology (OT) und Informationstechnik (IT) in einer leistungsfähigen End-to-End-Lösung integriert, ist die Implementierung von ML- und KI-Anwendungsfällen dann der nächste logische Schritt. Das umfasst unter anderem zukunftsträchtige Konzepte wie Predictive Maintenance, automatische Produktionssteuerung, Erkennung von Anomalien per Video, Augmented Reality und digitale Zwillinge. Bild: Botcraft