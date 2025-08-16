Premiere: maintenance München

Am 29. und 30. Oktober 2025 findet erstmals die maintenance München statt. Mehr als 110 Aussteller präsentieren im MOC – Event Center Messe München ihre Produkte, Lösungen und Technologien. B&I begleitet die neue Messe mit der B&I Messezeitung.

Mit ihrer Premiere setzt die maintenance München ein klares Signal: Der industrielle Süden Deutschlands erhält ein eigenes Forum für den Austausch rund um zukunftsweisende Instandhaltung. Internationale Marktführer ebenso wie junge Start-ups nutzen die Messe, um ihre Innovationen vorzustellen und den Dialog mit Fachbesuchenden zu vertiefen.

Das Spektrum reicht von digitalen Tools über robuste technische Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten. Ziel ist es, Unternehmen konkrete Wege aufzuzeigen, wie sich Instandhaltungsprozesse effizienter gestalten und an zukünftige Anforderungen anpassen lassen – sei es durch höhere Sicherheit, optimierte Abläufe oder den Einsatz neuer Technologien.

Die Messe versteht sich als Plattform, auf der Fortschritt erlebbar wird. Besucher erhalten Einblicke in smarte Lösungen und handfeste Technik, die im Arbeitsalltag direkt anwendbar sind. Damit schafft die maintenance München eine neue Anlaufstelle für alle, die ihre Instandhaltung modernisieren und zukunftsfähig ausrichten wollen.

Übrigens: Wolff Publishing wird zur maintenance München vorab die begleitende B&I Messezeitung herausbringen.

Ausstellende Unternehmen sollten sich zeitnah bis Mitte dieser Woche an die Redaktion wenden, damit ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die auf der Messe gezeigt werden, noch in der Messezeitung Berücksichtigung finden können.

Der neue Branchentreff im Süden Deutschlands – hier ein Bild von der Messe in Dortmund vom Frühjahr – rückt smarte Ansätze, praxisnahe Technik und nachhaltige Konzepte in den Fokus. Bild: B&I

