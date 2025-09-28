Pumpen digital vernetzt

Tsurumi präsentierte auf der IFAT 2026 neue Lösungen für die Wasser- und Abwassertechnik. Im Fokus standen die Abwasserpumpen der CZ-Serie sowie das offene Vernetzungssystem „Tsurumi Connect“.

Auf der IFAT 2026 zeigte Tsurumi unter anderem die neue CZ-Serie für Abwasseranwendungen. Die Pumpen sind für Medien mit hohem Feststoff- und Faseranteil ausgelegt und verfügen über einen integrierten Schneidmechanismus. Eine Kombination aus speziell geformter Saugplatte und Scherenprinzip soll problematische Bestandteile wie Textilien oder Feuchttücher bereits vor Eintritt in die Hydraulik zerkleinern. Ziel ist ein möglichst störungsfreier Dauerbetrieb in kommunalen und industriellen Anwendungen.

Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen weitere Pumpen für Schmutz- und Abwasser sowie die TRN-Tauchbelüfter für Kläranlagen und industrielle Prozesse. Ebenfalls gezeigt wurde die FSP-Serie zum Absaugen schwimmender Verunreinigungen auf Gewässeroberflächen.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts war zudem das System „Tsurumi Connect“. Die offene Netzwerklösung dient zur Überwachung und Steuerung von Pumpen sowie weiterer elektrischer Geräte. Nach Angaben des Herstellers lassen sich auch Fremdfabrikate integrieren.

Die Plattform unterstützt unter anderem Zustandsüberwachung, Alarmierung, Datenauswertung und Fernsteuerung per Cloud-Anbindung. Damit richtet sich die Lösung insbesondere an Betreiber bestehender Anlagenstrukturen. Sensoren, Zusatzgeräte und individuelle Steuerungsprozesse sollen sich flexibel einbinden lassen.

Links:

www.tsurumi.eu

Tsurumi präsentierte auf der IFAT 2026 unter anderem die neue CZ-Serie für anspruchsvolle Abwasseranwendungen. Bild: Tsurumi

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