Tsurumis Strategie

Ob Baugrube, Tunnel oder Hochwasser – Pumpen müssen in kritischen Situationen umgehend einsatzbereit sein. Viele Hersteller liefern erst nach Auftragseingang, was die Verfügbarkeit verzögert. Tsurumi verfolgt eine andere Strategie und hält nahezu alle Modelle ab Lager vor. Über 500 Pumpentypen mit Leistungen bis 30 Kubikmeter in der Minute oder 216 m Förderhöhe stehen kurzfristig bereit.

Daniel Weippert, Geschäftsführer der Tsurumi Europe GmbH, erklärt die Hintergründe: „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Da die Lieferzeit aus unserem Zentralwerk in Japan lang ist, müssen wir über ausreichend Bestand verfügen. In unserem Lager in Antwerpen halten wir daher den Sechs-Monatsbedarf für Europa vorrätig, in Düsseldorf den Drei-Monatsbedarf für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ersatzteile werden bei uns nach Notwendigkeit bereitgehalten, nicht nach Umschlagshäufigkeit – also das volle Programm.“

Gerade bei Havarien oder drohenden Regenereignissen zählt jede Stunde. „Wenn eine Grube vollläuft oder ein Regenereignis droht, bleibt keine Zeit, wochenlang auf Nachschub zu warten“, betont Weippert. Tsurumi liefert in solchen Fällen per Express-Direktfahrt – ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor.

Herkunft im Mietmarkt prägt die Technik

Der japanische Heimatmarkt erklärt die ausgeprägte Zuverlässigkeitsphilosophie des Unternehmens. Pumpen werden dort fast ausschließlich gemietet. Ausfälle lohnen sich nicht und gefährden die Geschäftsmodelle der Vermieter. Deshalb sind Tsurumi-Pumpen auf lange Lebensdauer und einfache Wartung ausgelegt – Eigenschaften, von denen Kaufkunden in Europa profitieren.

Die modularen Konstruktionen mit vielen Gleichteilen erleichtern Reparaturen erheblich. Anwender können zahlreiche Arbeiten selbst durchführen und Pumpen schnell wieder einsatzfähig machen. Unterstützung bieten mehr als 100 Schulungsvideos auf YouTube, in denen typische Arbeitsschritte demonstriert werden.

Links:

www.tsurumi.de

Tsurumi hält umfangreiche Lagerbestände vor – ein Vorteil für zeitkritische Einsätze. Bild: Tsurumi

