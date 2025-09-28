Tsurumi Tauchmotorpumpen sichern Berliner Tiefbauprojekt

Beim Bau eines 30 Meter tiefen Regenüberlaufbeckens in Berlin sorgen Tauchmotorpumpen von Tsurumi seit 18 Monaten für die Entwässerung der Baugrube — nahezu verschleiß- und wartungsfrei.

Hinter dem Abwasserpumpwerk Berlin IV entsteht das größte Einzelprojekt im Stauraumprogramm der Berliner Wasserbetriebe. Das unterirdische Regenüberlaufbecken wird künftig rund 16.750 Kubikmeter Mischwasser aufnehmen und bei Starkregen Kanalisation und Spree entlasten. Während der Bauphase müssen Grund-, Schichten- und Oberflächenwasser kontinuierlich abgeführt werden, damit die Arbeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Tsurumi LH-W-Serie im Dauereinsatz

Für die Wasserhaltung kommen Tauchmotorpumpen der LH-W-Serie von Tsurumi zum Einsatz. Zunächst wurde das Modell LH23.0W eingesetzt; mit zunehmender Bautiefe ergänzte der Baupartner die Anlage um die leistungsstärkere LH25.5W. Nach Unternehmensangaben arbeiten die Pumpen inzwischen seit rund 18 Monaten nahezu verschleiß- und wartungsfrei. Die Pumpen sind für Anwendungen mit hohen Förderhöhen konzipiert. Verschleißfeste Werkstoffe, doppelte Gleitringdichtungen im Ölbad und eine robuste Graugusskonstruktion ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Baustellenbedingungen.

„Eine dauerhaft funktionierende Wasserhaltung ist die Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Bauablauf. Gerade bei tiefen Baugruben müssen sich Planer und Bauunternehmen jederzeit auf die eingesetzte Technik verlassen können“, unterstreicht Daniel Weippert, Geschäftsführer von Tsurumi-Europe in Düsseldorf.

Testflutung und Entleerung mit Schlammpumpen

Nach Abschluss der Bauarbeiten steht die Testflutung des Beckens an. Für die anschließende Entleerung sind bereits zwei Schlammpumpen des Typs GPN622 vorgesehen. Dank integriertem Rührwerk eignen sie sich laut Hersteller insbesondere für sand- und schlammhaltige Medien.

Links:

www.tsurumi.eu

Das neue Regenüberlaufbecken in Berlin soll künftig rund 16.750 Kubikmeter Mischwasser aufnehmen und bei Starkregen die Kanalisation entlasten. Seit Beginn der Bauarbeiten übernehmen Tauchmotorpumpen der LH-W-Serie die Wasserhaltung in der rund 30 Meter tiefen Baugrube. Bild: Tsurumi

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