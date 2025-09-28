Akku statt Netz

Die Stromversorgung von Wasserpumpen erfolgt auf Baustellen, in Galabau- und Kommunalbetrieben sowie bei Feuerwehren meist über Netzanschluss oder Generatoren mit Verbrennungsmotor. Aufgrund des zunehmenden Fokus auf Emissionen, Lärmschutz und höhere Flexibilität rücken nun jedoch mobile Batteriespeicher als Alternative ins Blickfeld, zumal sich hier technische Fortschritte ergeben haben. Zumal aktuelle Praxistests zeigen, dass selbst leistungsstarke Schmutz- und Abwasserpumpen von Tsurumi zuverlässig über Akku-Packs betrieben werden können.

Im Versuch des IFAT-Ausstellers Tsurumi (Stand B1.444) kamen zwei typische Aggregate zum Einsatz: die einphasige LB480-Entwässerungspumpe und die dreiphasige Schwerlastpumpe KTV3-55, das größte Modell in der weitverbreiteten Baureihe von Tsurumi. Die LB480 gehört zu den kompakten Serien und ist für 230 V ausgelegt, während die stärkere KTV3-55 mit 400 V läuft. Tauchmotorpumpen dieser Klassen werden üblicherweise zur Entwässerung auf Baustellen, im Tiefbau oder vielfältig im öffentlichen Raum eingesetzt. Sie sind für die unbeaufsichtigte Förderung von Medien mit signifikanten Feststoffanteilen unter Dauerlast ausgelegt.

Technisch entscheidend für den Batteriebetrieb ist die Leistungsaufnahme beim Start sowie im Dauerbetrieb. Typische Entwässerungspumpen mit einer Motorleistung von 0,48 kW bis über 5 kW erfordern eine stabile Wechselstromversorgung mit hohen Anlaufströmen. Bislang konnte diese netzunabhängig nur durch Generatoren zuverlässig bereitgestellt werden. Moderne Akkusysteme können diese Lastspitzen inzwischen jedoch abdecken.

Als Energielieferant kam ein mobiler Batteriespeicher des Unternehmens Instagrid zum Einsatz. Dieser ist als tragbare, netzunabhängige Stromversorgung konzipiert. Beide Pumpen wurden direkt angeschlossen und unter realistischen Entwässerungsbedingungen betrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die kompakte LB480 als auch die leistungsstärkere KTV3-55 jeweils durchschnittlich rund 40.000 Liter Wasser mit einer einzigen Akkuladung fördern konnten. Die KTV bewegte sogar 44 Kubikmeter in weniger als 50 Minuten.

Für Betreiber ergibt sich daraus eine echte Alternative zum Netzanschluss. Die verwendeten mobilen Stromspeicher der Typen „Go” und „Link Max” sind laut Hersteller speziell dafür ausgelegt, energieintensive Elektrowerkzeuge und Baugeräte ohne Spannungseinbruch zu betreiben. Dies ist insbesondere beim Startverhalten von Pumpen mit induktiven Motoren von Bedeutung.

Links:

www.tsurumi.eu

Die Kombination aus Tsurumi-Pumpen und Instagrid-Akkus ermöglicht einen emissionsfreien und geräuscharmen Betrieb. Dies kann einen entscheidenden Vorteil bei innerstädtischen Baustellen, Notentwässerungen oder Projekten in lärmsensiblen Bereichen darstellen. Bild: Tsurumi

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