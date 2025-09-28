Retrofit statt Rente: Alte Technik, neue Power

Moderne Antriebstechnik wirkt wie eine Zeitmaschine für eine alte Anlage

Die Lindauer Bodensee Fruchtsäfte GmbH stand vor der Frage, wie eine fast 50 Jahre alte Pasteurisierungsanlage zuverlässig weiterbetrieben werden kann, denn die originalen Verstellantriebe eines Fremdherstellers am Ein- und Auslauf der Anlage waren verschlissen und kein Ersatz mehr zu bekommen.

Anstelle einer kostspieligen Generalüberholung entschied sich das Unternehmen dann für eine maßgeschneiderte Retrofit-Lösung von SEW-Eurodrive. Ein cleverer Weg, denn damit konnte nicht nur die Betriebssicherheit gewährleistet, sondern auch die Ersatzteilverfügbarkeit langfristig gesichert werden.

Sie finden diesen Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 37 (M5).

Natürlich stehen auch die Experten von SEW-Eurodrive auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 521 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.sew-eurodrive.de

Die Pasteurisierungsanlage von 1977 erhielt eine modernisierte Antriebstechnik. Ein Doppelgetriebemotor bildet das Herzstück der Retrofit-Lösung. Bild: SEW-Eurodrive

Artikel per E-Mail versenden