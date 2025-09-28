Routinen digital organisieren

Mit „Leader Standard Work“ erweitert Eschbach seine „Seqonis Intelligent Operations Platform“ um eine Funktion zur digitalen Verwaltung von Führungsroutinen. Sie soll Aufgaben wie Coaching, Prozessüberprüfungen und Gemba-Walks standardisieren, Beobachtungen dokumentieren und Verbesserungsmaßnahmen bis zum Abschluss transparent nachverfolgbar machen.

Führungsaufgaben wie tägliche Check-ins, Coachings und Prozessüberprüfungen werden in vielen Unternehmen noch mithilfe von Tabellen, manuellen Berichten oder physischen Kamishibai-Boards organisiert. Das erschwert die Abstimmung zwischen Teams und Standorten. Zudem besteht das Risiko, dass Beobachtungen nicht systematisch weiterverfolgt werden.

Die neue Funktion von Eschbach digitalisiert diese Abläufe auf Basis von Lean-Management-Prinzipien. Unternehmen können Routineaufgaben nach Zuständigkeit, Intervall und Produktionsbereich definieren und einzelnen Führungskräften zuweisen. Die Aufgaben lassen sich am Desktop oder mobil aufrufen. Digitale T-Cards führen mit Leitfäden, Coaching-Fragen und Dokumentationsvorlagen durch die jeweiligen Routinen.

Maßnahmen bis zum Abschluss verfolgen

Beobachtungen können direkt bei Coaching-Sitzungen oder Prozessüberprüfungen erfasst werden. Verantwortlichkeiten, Fristen und Bearbeitungsstatus sind anschließend zentral einsehbar. Damit verknüpft die Software standardisierte Führungsroutinen mit konkreten Maßnahmen und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen.

Führungskräfte erhalten so einen Überblick über erledigte und offene Aufgaben sowie über mögliche Handlungsbedarfe – auch über Abteilungen, Schichten und Standorte hinweg. Das soll den Verwaltungsaufwand reduzieren und mehr Zeit für die Bearbeitung betrieblicher Probleme schaffen.

„Kunden, die Leader Standard Work bereits nutzen, profitieren schon nach kurzer Zeit von verbesserten Führungsroutinen. Ein integrierter, systematischer Ansatz und umfassende Transparenz fördern Eigenverantwortung und schaffen mehr Zeit für das, was auf dem Shopfloor am wichtigsten ist“, erklärt Andreas Eschbach, CEO und Gründer von Eschbach.

Die Funktion ist Bestandteil der Seqonis Intelligent Operations Platform, die zuvor unter dem Namen Shiftconnector bekannt war. Zusammen mit Digital Daily Management und Visual Management soll sie eine einheitliche Umsetzung von Führungsroutinen im Betrieb unterstützen.

Links:

https://www.eschbach.com/de/loesungen/pharma/standardarbeit-fuer-fuehrungskraefte.php

Die Seqonis-Plattform macht Zuständigkeiten, Fristen und den Bearbeitungsstatus von Verbesserungsmaßnahmen transparent. Bild: Eschbach

Artikel per E-Mail versenden