Schaeffler und Humanoid: strategische Partnerschaft

Schaeffler baut seine Position im Bereich humanoider Robotik weiter aus. Das Unternehmen hat dafür eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Technologieunternehmen „Humanoid“ vereinbart.

Schaeffler bietet ein umfassendes Produktportfolio für Humanoide an. Dazu gehören skalierbare Lösungen wie lineare und rotatorische Aktoren für präzise Bewegungen in Robotergelenken.

Im Fokus der Kooperation mit Humanoid stehen die Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten, darunter innovative Aktoren, die sowohl in radgestützten als auch in zweibeinigen Humanoiden zum Einsatz kommen. Für radgestützte Systeme wird Schaeffler bevorzugter Lieferant von Aktoren.

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft mit Humanoid ist die Entwicklung und Lieferung von Schaeffler Wellgetriebeaktoren. Diese werden vor allem im Oberkörper, in den Schultern und Armen von Humanoiden eingesetzt. Dank ihres hervorragenden Gewichts-Drehmoment-Verhältnisses und einer großen Hohlwelle ermöglichen sie eine vollständig interne Verkabelung der Aktoren und Extremitäten.

Zudem plant Schaeffler in den kommenden fünf Jahren mehrere hundert Humanoide in sein globales Fertigungsnetzwerk zu integrieren, um damit die Automatisierung und Effizienz seiner Produktionsprozesse weiter zu steigern. Gemeinsam erfassen beide Unternehmen roboterspezifische und anwendungsbezogene Daten, um KI-Modelle zu trainieren und Roboterleistungen kontinuierlich zu optimieren.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: „Als Motion Technology Company wollen wir eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen. Wir setzen dabei auf unsere jahrzehntelange Fertigungsexzellenz und Industrialisierungskompetenz. Mit Humanoid gewinnen wir einen attraktiven Partner in Europa, der es uns ermöglicht, gemeinsam Innovationen im Bereich der humanoiden Robotik voranzutreiben.“

Schaeffler wird humanoide Roboter von Humanoid in sein globales Fertigungsnetzwerk integrieren. Bild: Schaeffler

