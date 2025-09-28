Schaeffler und Neura Robotics kooperieren

Schaeffler und Neura Robotics gehen eine strategische Technologiepartnerschaft ein, um Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter zu entwickeln und deren industrielle Nutzung voranzutreiben. Die Kooperation vereint Fertigungsexzellenz und KI-Kompetenz – und soll Europas Position im Zukunftsmarkt der Humanoiden stärken.

Schaeffler und Neura Robotics, ein Hightech-Unternehmen im Bereich kognitiver Robotik, haben eine weitreichende Technologiepartnerschaft geschlossen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter, darunter kompakte und leichte Aktoren, die für den Dauerlastbetrieb ausgelegt sind.

Darüber hinaus plant Schaeffler, bis 2035 eine mittlere vierstellige Zahl humanoider Roboter von Neura in sein weltweites Produktionsnetzwerk zu integrieren – ein deutlicher Schritt hin zu einer hochautomatisierten, lernfähigen Fertigung.

Ein Kern der Partnerschaft ist die gemeinsame Nutzung von Produktions- und Bewegungsdaten. Diese werden in das Neuraverse, das kognitive Ökosystem von Neura Robotics, eingespeist. So entsteht eine Datenbasis, die humanoide Roboter in die Lage versetzt, durch Erfahrung zu lernen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.

Beide Unternehmen arbeiten daran, humanoide Systeme gezielt für spezifische industrielle Aufgaben zu trainieren. Auf diese Weise sollen praxisnahe, datengestützte Fertigkeiten für die Produktion der Zukunft entstehen. Im Bild: Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG, David Reger, CEO und Gründer von Neura Robotics und Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, besiegelten die Technologiepartnerschaft (v.l.n.r.). Bild: Schaeffler

