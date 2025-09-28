Schunk auf der SPS Smart Production Solutions 2026

Auf der SPS 2026 zeigt das Unternehmen, wie sich Motion, Greiftechnik, Sensorik und Engineering zu integrierten Automatisierungslösungen kombinieren lassen – von einzelnen Achsen bis zu kompletten Systemen.

Mit den neuen SLD Mini und SLD Midi baut Schunk seine Familie von Lineardirektachsen aus. Antrieb und Wegmesssystem sind direkt in die kompakten Achsen integriert. Die Systeme erreichen Beschleunigungen von bis zu 100 m/s² und Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s. Sie eignen sich damit unter anderem für dynamische Montage- und Handhabungsaufgaben in der Elektronikfertigung, der E-Mobilität und den Life Sciences.

Je nach Anwendung lassen sich Bau- und Motorgrößen an Traglast, Dynamik und verfügbaren Bauraum anpassen. Die Achsen können einzeln, als Pick-and-Place-Einheiten oder in vormontierten Mehrachssystemen eingesetzt werden.

Vom Baustein zum Gesamtsystem

Neben der Lineartechnik präsentiert Schunk elektrische Greifer, Drehmodule und Kraft-Momenten-Sensorik. In Kombination mit dem Engineering des Unternehmens entstehen daraus auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Baugruppen und Systeme. Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Branchen, darunter Automotive, Aerospace und Defence.

Digitale Werkzeuge für die Planung

Auch digitale Lösungen sollen die Auslegung und Umsetzung von Automatisierungsaufgaben vereinfachen. Das KI-gestützte 2D Grasping-Kit unterstützt die automatisierte Handhabung unsortierter Bauteile. Produktfinder sowie Linearachs- und Achssystemkonfigurator helfen Anwendern dabei, geeignete Komponenten auszuwählen und Achssysteme anwendungsspezifisch auszulegen.

Links:

www.schunk.com

Schunk stellt seine Lösungen auf der SPS 2026 in Nürnberg (24. – 26.11.2026) in Halle 4, Stand 540, vor. Bild: Schunk

Artikel per E-Mail versenden