Krause Steigtechnik nachrüsten: Zubehör und Ersatzteile

Leitern, Tritte und Fahrgerüste lassen sich mit passendem Zubehör und Original-Ersatzteilen von Krause gezielt erweitern und instand halten — ohne das gesamte Arbeitsmittel ersetzen zu müssen.

Unebene Böden, Treppen, Absätze oder Außeneinsätze stellen besondere Anforderungen an Steigtechnik. Holmverlängerungen, Traversen-Höhenausgleiche und Leiternspitzen helfen, Leitern an unterschiedliche Untergründe anzupassen. Auch beschädigte Traversen lassen sich einzeln austauschen.

Sicher positionieren und arbeiten

Mit zunehmender Arbeitshöhe gewinnt die Position des Anwenders an Bedeutung. Zusätzliche Standflächen, Handläufe und Plattformlösungen erleichtern das Arbeiten in der Höhe. Am oberen Anlegepunkt unterstützen Wandabstandhalter, Einhängehaken, Mastkrallen oder Anlegeteller die sichere Positionierung bei unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten. Für Werkzeuge und Kleinteile bietet Krause Werkzeugtaschen, Ablagen und Magnet-Werkzeughalter an. Benötigte Arbeitsmittel bleiben so griffbereit, unnötige Auf- und Abstiege entfallen, und das Risiko, dass lose Gegenstände von der Leiter fallen, sinkt.

Ersatzteile erhalten die Nutzungsdauer

Stark beanspruchte Komponenten wie Fußkappen und Fußstopfen unterliegen dem Verschleiß. Werden sie bei der regelmäßigen Kontrolle als beschädigt erkannt, können sie durch passende Original-Ersatzteile ersetzt werden — Voraussetzung ist die eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Produkt über die am Gerät angegebene Artikelnummer. Krause betreibt dafür einen Ersatzteile- und Zubehör-Shop, in dem einzelne Komponenten gezielt nachbestellt werden können. So bleibt ein ansonsten funktionsfähiges Arbeitsmittel im Einsatz.

Nachrüsten statt ersetzen

Für bestimmte Schiebe- und Vielzweckleitern bietet Krause eine Trigon-Traverse als Nachrüstlösung an. Sie lässt sich am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil einsetzen und ermöglicht so eine gezielte Funktionserweiterung ohne Neuanschaffung.

Links:

www.krause-systems.com

Zubehör und Ersatzteile – im Bild der Wandabstandshalter – erfüllen unterschiedliche, aber miteinander verbundene Aufgaben: Zubehör passt die Steigtechnik an konkrete Arbeitsbedingungen an, Ersatzteile helfen dabei, ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Voraussetzung bleiben die regelmäßige Kontrolle und eine fachgerechte Instandsetzung festgestellter Mängel. Bild: Krause

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