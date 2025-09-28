Service Congress 2025

Der Kundendienst-Verband Deutschland (Service-Verband KVD) lädt am 5. und 6. November 2025 zum Service Congress nach Essen ein. In der Grand Hall Zeche Zollverein treffen sich Vorstände, Geschäftsführer, Service-Verantwortliche sowie Führungs- und Fachkräfte von Service-Organisationen, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, innovative Konzepte kennenzulernen und die Service-Branche aktiv weiterzuentwickeln.

Neben Fachvorträgen und praxisorientierten Formaten wie Workshops und Deep Dives erwarten die Teilnehmer eine begleitende Fachmesse sowie viel Gelegenheit zum Networking – über beide Tage verteilt inklusive Netzwerkabend.

„Veränderte Kundenbedürfnisse, globale Unsicherheiten und der anhaltende Fachkräftemangel prägen den Alltag in Service-Organisationen. Gerade deshalb braucht es starke Plattformen für Austausch und Orientierung“, sagt Carsten Neugrodda, Geschäftsführer des KVD. „Der Service Congress soll Impulse geben, wie Service zu einem tragenden Erfolgsfaktor wird und bietet viel Raum für den direkten Austausch.“

Im Rahmen der Veranstaltung prämiert der KVD auch dieses Mal das überzeugendste Servicekonzept des Jahres 2025 mit dem „KVD Award – Best Service“. Insgesamt 13 Kandidaten haben in diesem Jahr ihre Konzepte eingereicht. Die drei Finalisten werden ihre Konzepte live auf dem Congress pitchen.

Links:

www.service-verband.de

Das vollständige Programm samt Anmeldelink finden Sie hier.

Nach der Begrüßung durch Verbandsgeschäftsführer Neugrodda eröffnet Prof. Dr. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die Veranstaltung. In seiner Keynote mit dem Titel „Die wirtschaftliche Transformation als Chance oder als Risiko?“ analysiert er die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland und deren Folgen für den technischen Service. Dabei stellt er die Frage: Was können, sollen und müssen Politik und Unternehmen tun, um wieder nach vorne zu kommen? Bild: DIW Berlin / Photothek

Artikel per E-Mail versenden