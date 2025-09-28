SEW-Eurodrive baut OrchestrationSuite aus

Das webbasierte Tool OrchestrationSuite von SEW-Eurodrive ist eine On-demand-Suite für die Vereinfachung der industriellen Automatisierung, indem sie die Bereitstellung, Verwaltung und Aktualisierung von Software über eine einzige Plattform realisiert. Sie vereint cloudbasierte Engineering-Umgebungen, sicheren Fernzugriff und KI-gestützte Funktionen in einer flexiblen Lösung. Nun geht der Bruchsaler Antriebs- und Automatisierungsspezialist einen weiteren Schritt: In Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen Software Defined Automation Inc. (SDA) wird die OrchestrationSuite weiterentwickelt.

„Die Partnerschaft mit SDA erlaubt es uns, die Workflows von OEM-Entwicklung (Dev) und Endkundenbetrieb (Ops) über den gesamten Automatisierungszyklus aufeinander abzustimmen und somit Prinzipien aus der IT-Welt direkt in die installierte OT (Operational Technology) zu übertragen“, erklärt Dr. Hans Krattenmacher, Chief Innovation Officer (CIO) von SEW Eurodrive. „Unsere Kunden profitieren von der vereinfachten Softwarebereitstellung für SPSen, Roboter und Antriebe, einer zentralen Versionierung und Verfügbarkeit von Updates und Backups – und das alles herstellerübergreifend, sicher und skalierbar über die Cloud.“

Die MOVI-C-Antriebs- und Automatisierungsplattform von SEW-Eurodrive ist vollständig in die OrchestrationSuite integriert. Dadurch ermöglicht die OrchestrationSuite einen durchgängigen webbasierte Zugriff auf Engineering-Tools wie Movisuite und MotionStudio, um Konfiguration, Inbetriebnahme und Betrieb der MOVI-C-Komponenten effizient zu steuern und zu automatisieren. Dank der offenen Schnittstellen lassen sich auch Drittanbieter-Tools einbinden.

Ingenieure können direkt im Browser arbeiten, ohne lokale Software installieren zu müssen – ein echter Effizienzgewinn. Die Plattform ermöglicht eine fein abgestufte Zugriffskontrolle für Benutzer, Gruppen, Geräte und Projekte und unterstützt die sichere Fernbereitstellung diverser Automatisierungssoftware.

Automatisierte Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse minimieren Ausfallzeiten, während eine transparente Versionsverfolgung über verschiedene SPS-Anbieter hinweg für maximale Nachvollziehbarkeit sorgt. KI-gestützte Funktionen dokumentieren SPS-Code automatisch und übersetzen ihn in eine für Menschen lesbare Sprache. Darüber hinaus lassen sich individuelle Pipelines (automatic executable task list) für automatisierte Updates und Backups ganzer Geräteflotten konfigurieren – inklusive Steuerungssoftware, Setups und Firmware.

Links:

www.sew-eurodrive.de

„Unsere Vision bei SDA ist es, Fabriken in Softwaresysteme zu verwandeln“, sagt Dr. Josef Waltl, Chief Executive Officer (CEO) des Softwareherstellers mit Sitz in Boston (USA) und Garching bei München. „Die Zusammenarbeit mit SEW Eurodrive zeigt, wie diese Vision Realität wird: Die intuitive OrchestrationSuite ist ein Change Driver. Sie funktioniert system-, standort- und herstellerunabhängig, vereinfacht das Lifecycle-Management aller Automatisierungsressourcen, stärkt die Cybersicherheit in industriellen Umgebungen und unterstützt den Weg zur softwaredefinierten Fabrik. Gemeinsam mit SEW Eurodrive als Partner schaffen wir Next-Level-Automation mit der Software von morgen – heute.“ Bild: SEW Eurodrive

Artikel per E-Mail versenden