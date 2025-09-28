Sicher arbeiten auf dem Dach

Regelmäßige Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf Dächern erfordern wirksame Absturzsicherungen. Krause setzt dabei auf kollektiven Seitenschutz, der unabhängig vom Verhalten einzelner Personen wirkt. Neben der technischen Absicherung spielen auch Zugang, Organisation und regelmäßige Prüfungen eine wichtige Rolle.

Dächer sind längst mehr als reine Gebäudehüllen. Photovoltaik-, Klima- oder Lüftungsanlagen machen sie vielerorts zu regelmäßigen Arbeitsbereichen mit entsprechenden Absturzrisiken. Für Betreiber bedeutet das: Schutzmaßnahmen müssen ganzheitlich geplant werden.

Nach den Grundsätzen des Arbeitsschutzes haben technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen oder persönlichen Maßnahmen. Krause bietet dafür ein Schutz-Geländer-System als kollektiven Seitenschutz an. Es schafft laut Hersteller eine sichere Arbeitsumgebung auf Flach- und Hallendächern, ohne dass Beschäftigte persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz tragen müssen.

Das System wird durchdringungsfrei befestigt. Statt Verschraubungen in der Dachabdichtung sorgen Ballastgewichte für die notwendige Stabilität. Schutzvliese verhindern dabei Beschädigungen der Dachhaut. Besonders bei Bestandsgebäuden gilt dies als Vorteil.

Dank modularer Bauweise lässt sich das Schutz-Geländer an unterschiedliche Dachgeometrien anpassen. Auch Lichtkuppeln, Schächte oder technische Anlagen können abgesichert werden. Optional stehen selbstschließende Zugangstüren für den sicheren Übergang vom Aufstieg zur Dachfläche zur Verfügung.

Neben der Absturzsicherung spielt auch der sichere Dachzugang eine wichtige Rolle. Krause kombiniert den Seitenschutz mit ortsfesten Steigleitern, sodass Aufstieg und Sicherung als Gesamtsystem geplant werden können.

Links:

www.krause-systems.com

Das Schutz-Geländer-System erfüllt laut Hersteller die Anforderungen der DIN EN 13374 für temporäre Seitenschutzsysteme. Für die regelmäßige Prüfung und Dokumentation bietet Krause ergänzende Dienstleistungen an. Bild: Krause

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