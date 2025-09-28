Sicher laden, zentral verwalten, effizient steuern

Spelsberg präsentiert neues Wallbox Management Tool

Mit dem neuen Spelsberg Wallbox Management Tool lassen sich Ladeverbünde schnell konfigurieren, zentral verwalten und effizient steuern. Das kostenfrei verfügbare Tool unterstützt Installateure bei der Einrichtung mehrerer Ladepunkte und bietet Betreibern volle Transparenz über ihre Ladeinfrastruktur – von der Benutzerverwaltung bis zu detaillierten Ladedaten und Statistiken.

Das Tool erkennt alle Wallboxen im Netzwerk automatisch und ermöglicht ihre zentrale Konfiguration. Dadurch lassen sich Ladeverbünde mit wenigen Schritten anlegen und anpassen. Auch administrative Aufgaben werden erleichtert:

RFID-Chips und Ladeberechtigungen können zentral vergeben und auf mehrere Ladepunkte übertragen werden.

Statusinformationen und Messdaten aller angeschlossenen Wallboxen stehen übersichtlich bereit.

Ladedaten und Statistiken lassen sich passwortgeschützt exportieren und flexibel nach Zeiträumen für Abrechnung, Dokumentation oder interne Auswertungen aufbereiten.

Ein gesicherter Export der Konfiguration durch den Installateur stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf Einstellungen erhalten, während Endnutzer einzelne Funktionen bei Bedarf selbst nutzen können.

In Kombination mit dem dynamischen Lastmanagement (DLM) zeigt das Tool seinen größten Nutzen. DLM ermittelt kontinuierlich die verfügbare Anschlussleistung und verteilt diese in Echtzeit auf alle verbundenen Fahrzeuge. Das reduziert Lastspitzen, erhöht die Energieeffizienz und minimiert Installationsaufwand.

Durch die zentrale Einrichtung entfällt die Einzelkonfiguration jeder Wallbox – insbesondere bei größeren Installationen ein deutlicher Zeitgewinn.

Links:

Das Spelsberg Wallbox Management Tool steht kostenfrei zum Download hier zur Verfügung.

Ein Beispiel aus Backnang verdeutlicht den praktischen Einsatz: In einer Tiefgarage mit zwölf Wallboxen – verteilt auf sechs Mehrfamilienhäuser – wurden die Ladepunkte in sechs dynamische Ladeverbünde integriert und über ein IP-Netzwerk verbunden. Nach der automatischen Erkennung durch das Management Tool konnten sowohl das dynamische Lastmanagement als auch die Verwaltung der Ladeberechtigungen schnell eingerichtet werden. Auch externe Modbus-Zähler ließen sich unkompliziert integrieren. Bild: Spelsberg

