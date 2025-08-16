Smart Maintenance erleben

Am 16. Oktober 2025 lädt die Membrain GmbH gemeinsam mit Partnern zum Praxistag Smart Maintenance nach Unterhaching bei München ein. Die kostenlose Veranstaltung bietet Einblicke in digitale Werkzeuge, vernetzte Lösungen und praxiserprobte Ansätze für die Instandhaltung.

Der Praxistag Smart Maintenance bringt Fach- und Führungskräfte aus der Instandhaltung zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Trends zu diskutieren. Veranstalter ist die Membrain GmbH, unterstützt von Dankl + Partner Consulting / MCP Deutschland und dem Netzwerk MFA – Maintenance and Facility Management Society of Austria.

Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch zu Smart-Maintenance-Strategien. Gezeigt wird, wie mobile Datenerfassung und digitale Lösungen Prozesse effizienter machen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Auch ein ressourcenschonender Anlagenbetrieb, etwa durch Monitoring und aktive Steuerung des Energieverbrauchs, ist ein zentrales Thema. Die Wago GmbH berichtet dazu live aus der Praxis unter dem Titel „Zukunft der Instandhaltung“.

Die Veranstaltung richtet sich an Betriebs-, Instandhaltungs- und Serviceleiter, Verantwortliche aus Produktion, Technik und IT sowie Innovationsführer in produzierenden Unternehmen. Das Programm reicht von Fachvorträgen über eine Podiumsdiskussion bis hin zu Networking-Möglichkeiten. Beginn ist um 9.30 Uhr, Ende gegen 15.00 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bild: Membrain

