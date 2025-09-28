Neue B&I mit Messezeitung Maintenance München

Eine Leckage unter Druck abdichten, ein Kraftwerk während des Betriebs modernisieren und Serviceprozesse weltweit vereinheitlichen: Die neue B&I zeigt, wie unterschiedlich die Aufgaben der Instandhaltung sind. Weitere Schwerpunkte sind Zustandsüberwachung, Sensorik und der Umgang mit alternder Technik. Der Ausgabe liegt außerdem die Messezeitung zur Maintenance München bei.

Was tun, wenn eine undichte Verbindung repariert werden muss, die Anlage aber weiterläuft? Ein Beitrag der neuen B&I schildert einen Einsatz in einer Chemieanlage: An einem Flansch mit mehr als 1,3 Metern Durchmesser trat Methanol bei 50 bar und minus 20 Grad Celsius aus. Unter diesen Bedingungen ließ sich das Abdichtmittel zunächst nicht einspritzen. Die Techniker von Bardenhagen mussten den Flansch mit Dampf erwärmen, bevor sie die vorbereitete Abdichtung anbringen konnten. Der Fall zeigt, wie eng Verfahren, Arbeitsschutz und Anlagenbetrieb bei einer Reparatur zusammenhängen.

Modernisieren, ohne abzuschalten

Auch am Kraftwerksstandort Staudinger muss gearbeitet werden, während der Betrieb weitergeht. Spie erneuert dort die Elektro- und Leittechnik von Block 4. Weil der Standort als systemrelevant eingestuft ist, werden neue Kabelwege überwiegend parallel zu den bestehenden Trassen angelegt und Anlagenteile schrittweise verbunden. Der Beitrag beschreibt die technischen und organisatorischen Anforderungen dieser Modernisierung, die bis 2028 abgeschlossen sein soll.

Eine andere Form der Modernisierung betrifft den Service: Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB will die Abläufe seiner Standorte weltweit vereinheitlichen. Bislang erschwerten unterschiedliche lokale Prozesse und Werkzeuge den Überblick. Die Ausgabe erläutert, welche Anforderungen KSB an die neue Lösung stellte und wie sie sowohl Außeneinsätze als auch Werkstattreparaturen abbilden soll.

Daten, die im Betrieb helfen

Der Sonderteil Condition Monitoring richtet den Blick auf Messwerte und ihren Nutzen im Alltag. In der Kläranlage Bad Vilbel wird der Trockensubstanzgehalt des Schlamms mittels Mikrowellentransmission kontinuierlich erfasst. Damit stehen Daten für die Steuerung der Entwässerung zur Verfügung, während optische Verfahren in diesem Medium an Grenzen stoßen können. Weitere Beiträge befassen sich mit der Überwachung thermischer Gehäusedehnungen an Turbinen sowie mit der Fehlersuche an Solaranlagen.

Wie aus einzelnen Messungen ein brauchbares Bild der Produktion entsteht, behandelt ein Artikel über vernetzte Sensorik. Er beschreibt Sensoren als Grundlage für präzisere Informationen über Maschinen und Prozesse. Der Titelbeitrag wiederum führt diesen Gedanken über das Werksgelände hinaus: Er stellt autonome Drohnen und ihre Docking-Knoten als mögliche Infrastruktur für die Überwachung großer Industrieanlagen vor.

Nicht jede Entscheidung hängt allerdings von neuer Messtechnik ab. Wenn eine elektronische Komponente ausfällt oder abgekündigt wird, stellt sich die Frage nach Reparatur, Ersatz oder Modernisierung. Ein Beitrag zum Life-Cycle-Management der Automatisierungstechnik greift diese Abwägung auf. Auch Drucklufttechnik, Kühlschmierstoffe und die Dokumentation von Instandhaltungsaufgaben gehören zu den Themen der Ausgabe. (

Messezeitung liegt bei

Der Ausgabe liegt die B&I-Messezeitung zur Maintenance München, die am 14. und 15. Oktober 2026 stattfindet, bei. Sie zeigt unter anderem, wie gesprochene Störmeldungen in strukturierte Tickets überführt werden können und wie ein Unternehmen seine Anlagenwartung standortübergreifend organisiert.

Weitere Beiträge behandeln den Umgang mit überschüssigen Ersatzteilen, die Verfügbarkeit alternder Anlagen, digitale Arbeitsschritte in der Instandhaltung sowie KI-gestützte Unterstützung für Techniker und Sicherheitsverantwortliche. Auch die Frage, wie sich bestehende SAP-Instandhaltungssysteme praxistauglich nutzen lassen, wird aufgegriffen.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den praxisnahen Themen der aktuellen B&I. Bestellen Sie gerne ein kostenfreies Probeexemplar oder lesen Sie die gesamte Ausgabe direkt auf unserer Webseite.

Links:

www.b-und-i.de

Die neue B&I spannt einen Bogen vom konkreten Reparatureinsatz bis zur Planung künftiger Prozesse. Viele Beiträge gehen derselben praktischen Frage nach: Welche Informationen, Verfahren und Entscheidungen helfen dabei, Anlagen zuverlässig verfügbar zu halten? Bild: B&I

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