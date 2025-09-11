Spelsberg: von Sylt bis Singapur im Einsatz

Ob salzige Seeluft, tropische Hitze oder eisige Höhenlagen: Die Abox- und Geos-Serien von Spelsberg haben sich in unterschiedlichsten Umgebungen bewährt. Die robusten Gehäuse stehen für Qualität, Langlebigkeit und sicheren Schutz elektrischer Installationen – und das weltweit.

Die wetterfesten Serien Abox Pro und Geos wurden für anspruchsvolle Outdoor-Anwendungen entwickelt. Mit Schutzarten bis IP69 und Schlagfestigkeit IK09 bieten sie sicheren Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlung und mechanische Belastungen. Das langlebige PC-Kunststoffmaterial macht die Gehäuse zusätzlich widerstandsfähig gegenüber intensiver Sonneneinstrahlung.

Von der Nordseeküste über den Düsseldorfer Flughafen bis hin zu Steinbrüchen oder Kirchengebäuden – Spelsberg-Produkte sichern überall eine verlässliche Stromversorgung. Sie sind Teil moderner Infrastruktur in Freizeitanlagen, Häfen und industriellen Anlagen. Selbst abrutschender Bewuchs konnte einem Abzweigkasten in Großenkneten nichts anhaben.

Auch weltweit sind Spelsberg-Lösungen gefragt: in Singapur, am Busbahnhof in Prag, auf dem Kreuzfahrtschiff Aida Nova oder in skandinavischen Klimazonen. Die Abox trotzt ebenso den Bedingungen im Salzbergwerk Bad Friedrichshall wie im Skigebiet Hauser Kaibling. Ob Großstadt, Unesco-Welterbe oder ländliche Umgebung – die Gehäuse beweisen ihre Vielseitigkeit.

Links:

www.spelsberg.de

Spelsberg bietet seine Gehäuse in unterschiedlichen Größen und Varianten an, um den Anforderungen verschiedener Märkte gerecht zu werden. Bild: Spelsberg

