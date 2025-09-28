Spie gewinnt Goldmedaille

Spie wurde in der EcoVadis-Bewertung 2025 mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Das Unternehmen erreicht 78 von 100 Punkten. Damit zählt es seit 2013 zu den Top 5 Prozent der nachhaltigsten Firmen weltweit und zu den Top 2 Prozent seiner Branche.

Spie wurde in der EcoVadis-Bewertung 2025 erneut für seine Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet. Die Plattform bewertet Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Spie setzt hohe Maßstäbe in allen Bereichen und erfüllt diese konsequent im gesamten Unternehmen – auch bei zunehmender Strenge der Bewertungskriterien.

Ergänzend zur Gesamtbewertung wurde Spie 2025 als „Carbon Management Leader“ ausgezeichnet. Damit gewürdigt werden das Managementsystem für Treibhausgasemissionen (THG), eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie, klare und messbare Maßnahmen sowie transparente CO2-Berichterstattung.

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die absoluten Emissionen in Scope 1 und 2 bis 2030 gegenüber 2019 um 50 Prozent zu reduzieren. Die SBTi bestätigte im September 2025, dass dieser Wert zur Erreichung des 1,5‑Grad-Ziels des Pariser Abkommens beiträgt.

„Dieses neue Ranking zeigt unser Nachhaltigkeitsengagement in der Praxis, das in unserer Nachhaltigkeits-Roadmap 2025 und nun auch 2030 verankert ist. Wir setzen die Messlatte bei sozialen, ökologischen und ethischen Standards sowie verantwortungsvoller Beschaffung kontinuierlich höher, um ein vertrauenswürdiger Partner zu bleiben, der praxiserprobte Lösungen für eine kohlenstoffarme Wirtschaft liefert“, sagt Isabelle Lambert, Sustainability Director der Spie Gruppe.

EcoVadis-Ranking 2025: Spie gewinnt die Goldmedaille. Bild: Spie

