Spie übernimmt ECOexperts Automation

Spie stärkt mit der geplanten Übernahme der ECOexperts Automation GmbH seine Kompetenz in der Tunnel- und Verkehrstechnik in Österreich. Das Unternehmen aus Lebring in der Steiermark soll künftig die Aktivitäten von Spie in diesem wachsenden Marktsegment ergänzen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2025 erwartet.

Der multitechnische Dienstleister hat eine Vereinbarung zum Erwerb der ECOexperts Automation GmbH unterzeichnet. Das steirische Unternehmen mit Sitz in Lebring wurde 2014 gegründet und gilt als erfahrener Systemintegrator für Tunnel- und Verkehrstechnik.

ECOexperts bietet Engineering, Projektmanagement und Ausführung aus einer Hand und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 7 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 21 Fachkräfte.

Mit der Integration von ECOexperts stärkt Spie seine Position im österreichischen Markt und erweitert gezielt seine Expertise in der Verkehrs- und Tunneltechnik.

„ECOexperts und Spie kennen sich gut. Unsere Teams arbeiten seit vielen Jahren in zahlreichen Projekten zusammen. Daher freuen wir uns sehr, mit ECOexperts ein hochqualifiziertes Team für uns zu gewinnen, mit dem wir unsere Stärken in der Verkehrs- und Tunneltechnik gezielt ausbauen“, erklären Markus Holzke, Geschäftsführer/CEO von Spie Germany Switzerland Austria, und Andreas Christandl, Leiter des Geschäftsbereichs Austria.

Auch auf Seiten von ECOexperts blickt man optimistisch in die Zukunft. „Wir sind überzeugt, dass wir mit der Expertise und der Positionierung von Spie ein hervorragendes Umfeld sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden gefunden haben“, so Franz Rindler, Gründer und Geschäftsführer von ECOexperts.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2025 erwartet. Bild: Spie

