Spie übernimmt Mehrheit an PIK

Spie stärkt sein Geschäft im Bereich Medientechnik: Der multitechnische Dienstleister übernimmt 89 Prozent der Anteile an der Berliner PIK AG. Das Unternehmen ist auf audiovisuelle Systemintegration spezialisiert und soll künftig zur weiteren Expansion von Spie im Bereich digitaler Infrastrukturlösungen beitragen.

Spie hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 89 Prozent der Anteile an der PIK AG unterzeichnet. Die verbleibenden 11 Prozent verbleiben beim bisherigen Eigentümer und Managementteam. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im Dezember erfolgen.

PIK mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt rund 170 Mitarbeitende und ist vor allem in Nord- und Ostdeutschland aktiv. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung, Integration und Betreuung komplexer audiovisueller Systeme – unter anderem für Konferenzräume, Hörsäle und Konzertsäle.

Das Leistungsspektrum reicht von Projektierung und Installation über Inbetriebnahme bis hin zu Service, Wartung und Betrieb der Anlagen. Auch Kunden aus der kritischen Infrastruktur zählen zu den Auftraggebern. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte PIK einen Umsatz von rund 42 Millionen Euro.

Links:

www.spie.com

Mit der Akquisition erweitert Spie gezielt seine Präsenz im Medientechniksegment. Bild: Spie

Artikel per E-Mail versenden