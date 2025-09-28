Spie übernimmt Rofa

Spie übernimmt die Rofa Industrial Automation AG. Die Akquisition stärkt den Industriedienstleister Spie hierzulande in den Bereichen Industrieautomation, Fördersystemen und Intralogistik. Rofa bringt langjährige Erfahrung, 1.200 Mitarbeitende und ein stabiles Kundenportfolio ein.

Rofa mit Sitz in Kolbermoor (Bayern) bietet schlüsselfertige Lösungen für Fabrik- und Logistikautomation. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Software- und Hardwareentwicklung, Fertigung, Inbetriebnahme sowie Service und Support. Mit einem Umsatz von rund 430 Mio. Euro (2025) und einer EBITA-Marge im hohen einstelligen Bereich ist das Unternehmen profitabel und verfügt über ein etabliertes Kundenportfolio in Logistik, Automobil, Lebensmittel, Retail und Healthcare.

„Die Akquisition von Rofa stärkt die Position von Spie als führender Anbieter von Industriedienstleistungen in Deutschland. Sie ist ein wichtiger Schritt im größten strategischen Markt von Spie und steht im Einklang mit dem Ziel der Gruppe, das Leistungsspektrum zu erweitern. Die Transaktion dürfte einen erheblichen Mehrwert schaffen, unterstützt durch attraktive Wachstums- und Rentabilitätsaussichten“, erklärt Gauthier Louette, Chairman und CEO von Spie.

Markus Holzke, Geschäftsführer von Spie Germany Switzerland Austria, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit Rofa die Entwicklung unserer Aktivitäten in den Industrieservices voranzutreiben. Die Verstärkung mit Rofa ermöglicht es Spie, in industrielle Automatisierungs- und Intralogistiklösungen zu expandieren und damit deutlich in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.“

Links:

www.spie.de

Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. Spie wird rund 99 Prozent der Anteile erwerben, während das Managementteam 1 Prozent behält und weiterhin das Geschäft verantwortet. Bild: Spie

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